Infraestructures
Cercs confirma el suport a la central reversible de la Baells
Les inversions anunciades pels promotors, especialment la prevista per a la demolició de la tèrmica, situen la corporació en sintonia amb el projecte
L'Ajuntament de Cercs es posiciona a favor del projecte per a la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a la Baells. El consistori està acabant de "tancar els serrells" de l'acord d'inversions previstes al municipi per part de les empreses promotores de la iniciativa, Verbund i E-Storagy, dins les partides ja anunciades en una compareixença de premsa i en les darreres reunions celebrades als pobles implicats les darreres jornades. El desllorigador principal és el compromís per intervenir directament en la demolició de l'antiga central tèrmica, que fa passos amb la participació directa de la Generalitat.
"És una oportunitat", ha apuntat l'alcalde, Urbici Malagarriga, que posa en relleu els ajuts en l'àmbit de l'educació a través del fons de desenvolupament anual. "Oferiran cursos de formació en àmbits com el manteniment, l'electromecànica o la soldadura, entre altres, que són molt interessants i s'hi podran acollir joves del municipi i de tota la comarca", ha destacat el batlle, qui ha considerat que "això és fer un pas més a favor que aquesta comarca pugui evolucionar i créixer". Les partides en aquesta línia també inclouen beques per a estudis superiors i classes de reforç d'anglès al poble.
Ara bé, la inversió que fa decantar la balança és la quina haurà de permetre fer un pas endavant en el desmantellament de la tèrmica, que des de l'inici ha estat la condició indispensable de la corporació local. Tal com van informar les promotores, es destinaran "recursos tècnics i econòmics" per "aconseguir la demolició de la central tèrmica". Aquesta partida estarà inclosa dins els sis milions d'euros compromesos en matèria d'infraestructura, i que es repartiran proporcionalment entre els tres municipis que comprèn el projecte. En el cas de Cercs, es preveu destinar íntegrament la seva part de dos milions d'euros a aquesta fita.
"Ells començaran per encarregar uns estudis pel projecte de demolició i també unes valoracions econòmiques dels treballs", ha detallat l'alcalde, qui assevera que "tothom està d'acord que aquesta instal·lació, amb el perill que representa, no la podem tenir més aquí". "És un gran cadàver molt deteriorat, i no ens podem permetre tenir el municipi d'aquesta manera", ha recalcat Malagarriga, que ha incidit que "això és el que nosaltres demanem i ells sempre han estat oberts a atendre".
Suport de la Generalitat
Més enllà de l'entesa amb les promotores, l'Ajuntament de Cercs també afirma que el Govern de la Generalitat els està acompanyant en aquest impuls pel desmantellament de la tèrmica. "La consellera Sílvia Paneque ha estat sempre al nostre costat. Ella ha estat aquí i hem parlat en diferents ocasions, i està en sintonia", declara l'alcalde, que afirma que l'àrea de Transició Ecològica "s'estan posant diferents mecanismes a disposició de l'Ajuntament perquè la demolició tiri endavant". De fet, des del departament també s'intenta implicar al Ministeri de Transició Ecològica, amb una ajuda sol·licitada per carta ja fa un any. "Esperem que, aprofitant que les dues institucions són del mateix color polític, es pugui avançar", diu el batlle.
En tot cas, Malagarriga reconeix que l'element de la propietat, que encara està per definir, també és indispensable perquè la iniciativa progressi. D'una banda, l'alcalde fa referència a la primera sentència favorable "al poble i a l'Ajuntament" pel que fa als emprius dins l'espai que acull la central. En cas que, finalment, es confirmés que es tracta d'una zona comunal, el batlle considera que es podrien agilitzar els procediments per a la demolició de les estructures un cop el consistori hagués recuperat la titularitat. Sigui com sigui, hi ha uns terrenys en mans particulars i un històric de canvi de noms a càrrec de l'explotació que s'hauran de determinar per veure com ha de respondre cada part en la gran tasca del desmantellament.
"Aquesta és una partida que juguen l'Ajuntament, la Generalitat, l'Estat i algun particular, i es tracta d'anar-ho recomponent", apunta Malagarriga, qui considera que "des de la Moncloa també hi hauria de posar la seva part, així com les empreses que un dia van estar aquí i van sortir airosos". "Les companyies explotadores hauran de contribuir amb el que els hi pertoqui, perquè el cert és que aquí van fer molts diners amb la producció energètica, així que algú els haurà de tibar les orelles i fer que aportin una part de la inversió per desmuntar tot això", defensa el batlle.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
- Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor