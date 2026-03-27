Crema una màquina compactadora en una fàbrica de Puig-Reig
La nau es va omplir de fum i els treballadors van haver d'evacuar-la
Manresa
Una màquina compactadora es va incendiar ahir dijous a la nit a una nau de Puig-Reig. L'avís es va fer a les 20.22 hores i va tenir lloc a la colònia industrial de Cal Riera, a una fàbrica de filatura de cotó, que es va emplenar tota de fum, obligant els treballadors a evacuar.
El cos de Bombers de la Generalitat hi va enviar sis dotacions que hi van estar treballant fins a extingir-lo als voltants de les 23 hores. Posteriorment van ventilar la nau i van tornar a parc.
