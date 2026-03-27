Crema una màquina compactadora en una fàbrica de Puig-Reig

La nau es va omplir de fum i els treballadors van haver d'evacuar-la

Imatge d'una de les sis dotacions de Bombers que treballaven en l'incendi de Cal Riera / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Una màquina compactadora es va incendiar ahir dijous a la nit a una nau de Puig-Reig. L'avís es va fer a les 20.22 hores i va tenir lloc a la colònia industrial de Cal Riera, a una fàbrica de filatura de cotó, que es va emplenar tota de fum, obligant els treballadors a evacuar.

El cos de Bombers de la Generalitat hi va enviar sis dotacions que hi van estar treballant fins a extingir-lo als voltants de les 23 hores. Posteriorment van ventilar la nau i van tornar a parc.

  1. Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
  2. Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
  3. L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
  4. Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
  5. Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
  6. Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
  7. Míriam de Rosa, que va exercir de jutgessa a Manresa, s'incorpora l'1 d'abril com magistrada al Tribunal de Corts d'Andorra
  8. L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos

Aquesta eina de la DGT et salvarà d'embussos i multes aquesta Setmana Santa

Setmana Santa complicada a l'aeroport de Barcelona - El Prat: dues vagues de 'handling' amenacen la mobilitat

Blancs d'autores: talent femení a Rioja, Ribeiro i Penedès

Ter Stegen i Ona Sellarès anuncien que seran pares

Arrestada per simular lloguers amb l'objectiu d'empadronar persones sense papers a Olesa

Cremen de matinada quatre contenidors a la Seu d'Urgell

Així sona la versió metall del 'Virolai': Obeses reinventa el clàssic de Jacint Verdaguer

