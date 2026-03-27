Els promotors de la central reversible de la Baells volen que l'Estat declari prioritària la subestació d'Olvan
Confien que la instal·lació impulsarà el desenvolupament del polígon d’Olvan, ja que actualment "aquest no disposa d’una potència suficient per garantir el creixement industrial", segons asseguren
Verbund i E-Storagy celebren la decisió de la Generalitat d’entrar en el projecte i ofereixen a L’Energètica una participació superior al 10%
Regió7
Els promotors de la central hidroelèctrica reversible de la Baells, Verbund i E-Storagy, s’han reunit aquest dimecres amb la Taula d’Indústria del Berguedà per detallar el retorn social i econòmic que el projecte tindrà en el territori i les passes que estan fent per aconseguir la instal·lació de la subestació elèctrica d’Olvan, que consideren "vital per al desenvolupament del polígon industrial de Rocarodona i el creixement econòmic de la comarca".
Durant la trobada, representants de Verbund i E-Storagy han presentat un pla d'acció que prioritza dos eixos clau: la formació de la mà d'obra local i l'impuls d'infraestructures vitals per a la competitivitat de la comarca. Hi han participat, a banda de representants del projecte, membres de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) la Cambra de Comerç del Berguedà, sindicats i diversos empresaris, integrants de l’esmentada organització.
"Un projecte estratègic d'inversió"
Les empreses impulsores han explicat que s’acolliran al mecanisme que preveu el nou Reial decret-llei 7/2026 per pal·liar els efectes de la guerra a l’Orient Mitjà, que declara la “utilitat pública” de les centrals reversibles, per resoldre la falta de capacitat elèctrica del polígon industrial de Rocarodona. La norma preveu que iniciatives com la de la Baells puguin rebre la qualificació de “projectes estratègics d’inversió” per part de l’estat. Aquesta categoria comportaria la modificació automàtica de la planificació de Red Eléctrica per incloure la subestació elèctrica d’Olvan, llargament reivindicada per la comarca.
Així doncs, confien que la reversible de la Baells "serà l’oportunitat per donar solució a la problemàtica de la falta de capacitat del polígon d’Olvan, fonamental per atraure inversions industrials d'alt valor i generar ocupació estable". Segons afegeixen, el desenvolupament del polígon d’Olvan es veu limitat actualment per una potència de 100 kW, una xifra insuficient per al creixement industrial. Com a infraestructura que ha d'evacuar energia verda a la xarxa, es contempla que el projecte actuï com el catalitzador necessari perquè Red Eléctrica inclogui la construcció de la subestació elèctrica transformadora (SET) d’Olvan en la seva planificació immediata del període 2026-2030.
Infraestructures i ocupació
El projecte hidroelèctric reversible de la Baells contribuirà a dinamitzar el mercat laboral local en dos moments: primer, amb els aproximadament 500 llocs de treball directes que es generaran durant la construcció i, posteriorment, amb els 30 llocs fixos de treball permanent. Tant en la fase de construcció com en la d'operació, es donarà prioritat a treballadors qualificats i empreses del Berguedà.
En l'àmbit de les infraestructures municipals, les empreses es comprometen a realitzar un conjunt de projectes de millora. Entre aquests en destaca l'eixamplament i la modernització de la carretera entre la Nou i Vilada, una actuació que beneficiarà ambdós municipis.
Per a la Nou, es contemplen la modernització del sistema de captació d'aigua per garantir la qualitat del subministrament i la pavimentació de carrers al nucli urbà.
Per a Vilada, es realitzarà la restauració de la fonda Bellavista per al seu ús com a habitatge social i la pavimentació de vies al nucli urbà.
Per a Cercs, es contempla proporcionar suport tècnic i econòmic per a la demolició de l'antiga central tèrmica, una assignatura pendent a la comarca.
Impulsar el talent jove del Berguedà
En l’àmbit laboral, els promotors han presentat el llistat de perfils professionals que seran necessaris durant les fases de construcció i operació de la central, amb l’objectiu que els puguin cobrir treballadors qualificats de la comarca. Per avançar en aquesta línia, els promotors han presentat a la Taula d’Indústria i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà una primera definició de perfils professionals que es requeriran tant per a l’obra com per a l’operació de la central:
- Manteniment civil i electromecànic: Especialistes en manteniment civil i electromecànic d’infraestructures hidràuliques.
- Digitalització i control: Tècnics en sistemes de monitoratge industrial, automatització i gestió de xarxes intel·ligents.
- Gestió hídrica i seguretat: Perfils estratègics per a l’operació, supervisió i seguretat d’infraestructures energètiques vinculades al cicle de l’aigua.
A partir del curs 2027-28, si es manté l’actual calendari del projecte, els promotors començaran a finançar formacions orientades a dotar els treballadors del Berguedà de les competències necessàries per ocupar aquests perfils especialitzats. Aquest impuls formatiu reforça la voluntat que els llocs de treball generats pel projecte siguin una oportunitat real per al talent local i per al desenvolupament econòmic de la comarca.
El ferm compromís amb la formació i amb les infraestructures que impulsen la competitivitat del Berguedà es consolida com una aposta estratègica que vincula la transició energètica al territori i la posa al servei de la seva gent.
Els promotors donen la benvinguda a L’Energètica al projecte
Verbund i E-Storagy celebren la decisió de la Generalitat de donar suport al projecte de central reversible de la Baells i d’invertir-hi a través de l’empresa pública L’Energètica, tal com preveu l’Acord de Govern que va aprovar dimarts el Consell Executiu. En aquest sentit, els promotors actuals refermen l’oferiment d’entrada al projecte a través de l’adquisició d’un 10% de les participacions, ampliable fins al 20%, i no tanquen la porta a acordar una participació superior de l’empresa pública de la Generalitat si hi té interès.
