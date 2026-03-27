El Tren del Ciment de la Pobla i Castellar de n'Hug incrementa la freqüència en l'any Gaudí
Ferrocarrils amplia el servei perquè vol que els Jardins Artigas que es visiten amb el tren siguin un punt de referència de l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí
Regió7
Ferrocarrils amplia els horaris del Tren del Ciment amb motiu de l'Any Gaudí. El servei es posa en marxa aquest dissabte i estarà obert durant 7 mesos (del 28 de març a l'1 de novembre). L'increment de la freqüència té a veure amb el fet que enguany se celebra l'any Gaudí i que l'arquitecte va deixar la seva empremta als Jardins Artigas, una de les obres més singulars integrades en el paisatge natural. Els dies d’obertura oferirà circulacions tant de matí com de tarda per a facilitar la planificació de les visites
Aquesta ampliació d’horaris es fa, ssegons ha explicat la companyia, amb l’objectiu de facilitar que les persones visitants puguin planificar millor les seves visites en un any en què es preveu una alta afluència als Jardins Artigas, obra de Gaudí, justament per a aquesta important efemèride. L’any passat, prop de 30.000 persones van gaudir del viatge amb aquest transport turístic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
El president d’FGC, Carles Ruiz Novella, acompanyat de l’alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla Aramberri, i de l’alcalde de Castellar de n’Hug, Salvador Juncà Armengou, ha fet el viatge inaugural de la temporada 2026 i ha destacat que amb el Tren del Ciment “consolidem un producte d’èxit i la possibilitat de visitar un entorn magnífic com els Jardins Artigas i un museu molt singular, el Museu del Ciment, amb novetats com la realitat virtual que permet que el visitant conegui encara més la fabricació del ciment. Treballem amb el territori per possibilitar que més persones descobreixin aquest entorn magnífic”.
El Tren del Ciment comença demà la temporada
El recorregut del Tren del Ciment, amb més de 100 anys d’història i que connecta la Pobla de Lillet amb el Museu del Ciment, a Castellar de n’Hug, permet a les persones visitants accedir a alguns dels principals atractius de la zona, els esmentats Jardins Artigas, el mateix Museu del Ciment, que explica la història de la indústria cimentera al Berguedà, i el nucli de la Pobla de Lillet.
El Tren del Ciment oferirà tots els dies d’obertura del servei circulacions tant en horari de matí com de tarda. A més, els dissabtes i diumenges del mes de juliol, tot el mes d'agost, així com els dies 5, 6, 11, 12 i 13 de setembre, el servei funcionarà de manera ininterrompuda al llarg de tot el dia. L’objectiu és absorbir la demanda creixement d’aquest transport turístic i facilitar que més persones puguin visitar els Jardins Artigas per l’Any Gaudí. Relacionat amb aquesta efemèride, a més, el Tren del Ciment està aquesta temporada retolat amb la imatge de l’Any Gaudí.
També està actiu un paquet combinat que permet gaudir en una sola experiència del Tren del Ciment, Jardins Artigas i Museu del Ciment. Amb motiu de la celebració de l’Any Gaudí, també s’ha creat el web gaudi.poblalillet.cat, un espai on es poden consultar totes les activitats, visites i esdeveniments programats al llarg de l’any per commemorar el llegat d’Antoni Gaudí a la Pobla de Lillet i posar en valor la seva vinculació amb el municipi i el territori.
El Museu del Ciment
D’altra banda, durant tota la temporada, el Museu del Ciment oferirà diverses activitats per aprofundir en la història i el funcionament de l’antiga fàbrica Asland. Entre les propostes habituals destaquen les visites guiades, amb sessions programades els dies d’obertura a les 11 h, 12 h i 13 h, que permeten descobrir els espais de la fàbrica i el seu valor patrimonial.
A més, el museu programa diferents activitats especials com ara visites immersives, tots els dissabtes a les 16 h, fins al 31 d’octubre. I visites teatralitzades, els dissabtes d’estiu a les 11 h, del 27 de juny al 12 de setembre. El museu també celebrarà jornades de portes obertes durant la temporada: 17 de maig, 26 juliol, 11 setembre, 12 octubre, 25 octubre i 15 novembre.
