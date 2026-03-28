Seccions

Un 25% dels veïns de Vilada ja han votat en la consulta de la central reversible de la Baells

Fins a les 10.30 hores d'aquest matí, una quarantena de persones ja ha dipositat el seu vot dins la urna, una xifra que suposa, aproximadament, un 25% del cens

Un veí de Vilada dipositant el seu vot dins de l'urna

Un veí de Vilada dipositant el seu vot dins de l'urna / Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Vilada

Els veïns de Vilada i els de la Nou de Berguedà han estat cridats a les urnes aquest dissabte perquè diguin si estan a favor o en contra de la central hidroelèctrica reversible de la Baells. Des de les 9 hores, quan s'han constituït les meses de la consulta popular no referendària, un degoteig contant de veïns han anat dirigint-se al casal Pirinenc de Vilada per dipositar a les urnes els seus vots.

Una hora i mitja després de la seva obertura, pel local ja hi han passat una quarantena de persones que han exercit el seu dret, una xifra que suposa, aproximadament, un 25% del cens. A aquests, se li sumen la cinquantena de vots anticipats rebuts fins al passat dimecres.

A la consulta han estat cridats tots els majors de 16 anys empadronats al municipi berguedà. Perquè sigui vàlida, hi hauran de votar, almenys, el 30% dels habitants de tots dos municipis -a Vilada ho han de fer 118; i a la Nou, 47-.

Tant a Vilada com a la Nou, les meses s'han constituït amb total normalitat, sense incidents i a l'hora prevista.

Un 25% dels veïns de Vilada ja han votat en la consulta de la central reversible de la Baells

Un 25% dels veïns de Vilada ja han votat en la consulta de la central reversible de la Baells

Operació sortida de Setmana Santa: més de cinc quilòmetres a la C-16 i trànsit dens a la C-55

Operació sortida de Setmana Santa: més de cinc quilòmetres a la C-16 i trànsit dens a la C-55

El Govern aplicarà les 35 hores a 250.000 funcionaris a l’abril

El Govern aplicarà les 35 hores a 250.000 funcionaris a l’abril

Dues vagues de ‘handling’ amenacen la Setmana Santa: compte si has d'agafar un vol aquests dies

Dues vagues de ‘handling’ amenacen la Setmana Santa: compte si has d'agafar un vol aquests dies

Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant

Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant

Raphinha es lesiona amb el Brasil i estarà 5 setmanes de baixa

Raphinha es lesiona amb el Brasil i estarà 5 setmanes de baixa

El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol

El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol

Omplir el dipòsit de dièsel costa de mitjana més de 90 euros

Omplir el dipòsit de dièsel costa de mitjana més de 90 euros
