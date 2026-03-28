Un 25% dels veïns de Vilada ja han votat en la consulta de la central reversible de la Baells
Fins a les 10.30 hores d'aquest matí, una quarantena de persones ja ha dipositat el seu vot dins la urna, una xifra que suposa, aproximadament, un 25% del cens
Una cinquantena de persones van votar de forma anticipada
Els veïns de Vilada i els de la Nou de Berguedà han estat cridats a les urnes aquest dissabte perquè diguin si estan a favor o en contra de la central hidroelèctrica reversible de la Baells. Des de les 9 hores, quan s'han constituït les meses de la consulta popular no referendària, un degoteig contant de veïns han anat dirigint-se al casal Pirinenc de Vilada per dipositar a les urnes els seus vots.
Una hora i mitja després de la seva obertura, pel local ja hi han passat una quarantena de persones que han exercit el seu dret, una xifra que suposa, aproximadament, un 25% del cens. A aquests, se li sumen la cinquantena de vots anticipats rebuts fins al passat dimecres.
A la consulta han estat cridats tots els majors de 16 anys empadronats al municipi berguedà. Perquè sigui vàlida, hi hauran de votar, almenys, el 30% dels habitants de tots dos municipis -a Vilada ho han de fer 118; i a la Nou, 47-.
Tant a Vilada com a la Nou, les meses s'han constituït amb total normalitat, sense incidents i a l'hora prevista.
