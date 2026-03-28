Alerta per fortes ventades a les comarques del Berguedà, la Cerdanya i el Solsonès
Protecció Civil demana evitar desplaçaments innecessaris i activitats a l'aire lliure
Redacció
Protecció Civil ha emès aquest dissabte a la tarda una alerta per fortes ventades que afectaran diverses comarques del centre i nord de Catalunya, entre les quals el Berguedà, el nord de la Cerdanya i el Solsonès, dins l’àmbit de cobertura de Regió7, i també al Ripollès, a l’Alt Empordà i la Garrotxa. L’avís és de caràcter preventiu davant la previsió de ratxes intenses de vent durant la jornada de diumenge.
Es demana precaució des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, amb especial incidència a zones de muntanya i cotes mitjanes i altes. Davant aquesta situació, Protecció Civil demana a la ciutadania que eviti els desplaçaments innecessaris i que suspengui activitats a l’aire lliure, especialment en espais oberts o exposats al vent.
L’alerta s’ha activat amb hores d’antelació per minimitzar riscos i facilitar que la població pugui preparar-se davant un episodi meteorològic que pot afectar la seguretat, sobretot en entorns rurals i de muntanya habituals en aquestes comarques.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any