Alerta per fortes ventades a les comarques del Berguedà, la Cerdanya i el Solsonès

Protecció Civil demana evitar desplaçaments innecessaris i activitats a l'aire lliure

L'alerta que ha enviat aquesta tarda Protecció Civil / Redacció

Protecció Civil ha emès aquest dissabte a la tarda una alerta per fortes ventades que afectaran diverses comarques del centre i nord de Catalunya, entre les quals el Berguedà, el nord de la Cerdanya i el Solsonès, dins l’àmbit de cobertura de Regió7, i també al Ripollès, a l’Alt Empordà i la Garrotxa. L’avís és de caràcter preventiu davant la previsió de ratxes intenses de vent durant la jornada de diumenge.

Es demana precaució des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, amb especial incidència a zones de muntanya i cotes mitjanes i altes. Davant aquesta situació, Protecció Civil demana a la ciutadania que eviti els desplaçaments innecessaris i que suspengui activitats a l’aire lliure, especialment en espais oberts o exposats al vent.

L’alerta s’ha activat amb hores d’antelació per minimitzar riscos i facilitar que la població pugui preparar-se davant un episodi meteorològic que pot afectar la seguretat, sobretot en entorns rurals i de muntanya habituals en aquestes comarques.

Alerta per fortes ventades a les comarques del Berguedà, la Cerdanya i el Solsonès

