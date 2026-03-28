Una quarantena de veïns de la Nou ja han passat per les urnes per dir "si" o "no" a la central reversible
A les 12.30 hores del migdia ja havien votat 44 persones, prop del 30% del cens total, justament la xifra que s'ha de superar perquè la consulta sigui vàlida
Durant el matí d'aquest dissabte, més d'una quarantena de veïns de la Nou de Berguedà han respost a la pregunta "Esteu d'acord amb la construcció d'una central hidroelèctrica reverible a l'embassament de la Baells?" dipositant els seus vots a l'urna que s'ha col·locat al centre cívic del municipi. Cap a les 12.30 hores, ja hi havien votat 44 persones, quasi el 30% del cens total. A aquests, però, se'ls ha de sumar els 9 sobres de la votació anticipada.
A la consulta popular no referendària han estat cridats tots els majors de 16 anys empadronats a la Nou i a Vilada -dos dels municipis que resultarien afectats per la construcció de la central, juntament amb Cercs-. Perquè sigui vàlida, hi hauran de votar, almenys, el 30% dels habitants de tots dos municipis -a Vilada ho han de fer 118; i a la Nou, 47-.
Tant a Vilada com a la Nou, les meses s'han constituït amb total normalitat, sense incidents i a l'hora prevista. El període de votació estarà obert fins a les 8 hores del vespre, quan s'iniciarà l'escrutini.
"És un projecte innecesari"
Les veïnes de la Nou Montserrat Fuentes, de 69 any, i Lurdes Noguera, de 65, s'oposen obertament a la construcció de la central reversible. Segons han manifestat a aquest diari, troben que és "un projecte innecessari".
"D'energia en sobra a la comarca, per això no em sembla bé que es faci malbé un territori agrari que està en funcionament perquè es lucrin unes empreses privades", comparteix Fuentes.
En aquesta mateixa línia, Noguera no trobaria bé que el projecte de la central tiri endavant. "Prefereixo que tot quedi com està ara, no crec que sigui bo ni pel poble ni per la comarca", detalla.
