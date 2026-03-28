Vilada i la Nou diuen "no" a la central reversible de la Baells amb un 57%
Després de tota una jornada de votació en la consulta popular no referendària, els dos municipis s'han oposat al macroprojecte; Vilada amb un 55% i la Nou amb un 69%
Vilada i la Nou de Berguedà diuen "no" a la construcció de la central hidroelèctrica reversible de la Baells. Així ho han deixat clar els 312 veïns de tots dos municipis que han votat en la consulta popular no referendària -el resultat de la qual no és legalment vinculant- celebrada aquest dissabte. A la Nou, el nombre d'opositors al macroprojecte representa un 69% del total de censats (72 persones); a Vilada, en canvi, el percentatge ha estat menor, del 55% (126 persones), però, tot i això, supera la majoria.
A Vilada, de les 391 persones censades majors de 16 anys -les que podien votar-, ho han fet 228, un 58%. D'aquestes, 101 s'han decantat pel "sí" (un 44,2%), mentre que 126 ho han fet pel "no" (un 55,7%). A banda, una persona ha votat en blanc.
A la Nou, de les 156 persones que podien participar en la consulta, ho han fet 104, un 66% del total. D'aquestes, 32 van votar "sí" (un 31%) i les 72 restants han optat pel "no" (un 69%).
Consultats per aquest diari, Joaquim Espelt i Josep Maria Peixó, alcaldes de Vilada i la Nou, respectivament, han valorat positivament els índexs de participació en tots dos municipis. A més, han explicat que, a partir d'ara, començaran a treballar per determinar els seus pròxims passos, així com el seu posicionament respecte al projecte. Malgrat que la central afectarà aquests dos municipis i també a Cercs, en aquest últim no s'hi ha celebrat cap consulta perquè l'Ajuntament ja s'hi ha posicionat a favor.
"Això ha de fer reflexionar a les institucions"
Hèctor Aranda, com a representant del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, entitat obertament oposada a la central junt amb la Plataforma Pla de Clarà Viu, ha manifestat la seva satisfacció davant dels resultats obtinguts. "Això ha de fer reflexionar a les institucions; als Ajuntaments perquè rebutgin el projecte, al Consell Comarcal i a totes les superiors. Han d'escoltar a la gent", apunta.
En aquest sentit, des de la Plataforma Pla de Clarà Viu s'ha instat a les administracions a "assumir el resultat de la consulta i moure fitxa per frenar la central". A banda, han exigit que es reconegui com a vinculant el resultat perquè "el Govern de la Generalitat i el Ministeri de Transcició Ecològica aturin immediatament la tramitació del projecte i qualsevol participació pública".
Així, han reiterat que veuen el projecte "completament inviable" i alerten dels perjudicis que podria comportar, com ara "riscos geològics o la pèrdua de biodiversitat", segons asseguren.
Una jornada de votació
Des de les 9 hores del matí, quan s'han constituït les meses de la consulta popular no referendària a Vilada i a la Nou de Berguedà, un degoteig contant de veïns han anat dirigint-se al local municipal corresponent per dipositar a les urnes els seus vots. En ambdós municipis, les meses s'han constituït amb total normalitat i no hi ha hagut cap incident durant tota la jornada.
A Vilada, una hora i mitja després de la seva obertura, pel local ja hi havien passat una quarantena de persones que han exercit el seu dret. A les 5 de la tarda la xifra s'ha incrementat fins als 139 vots.
Alguns dels votants cridats a les urnes veuen amb cert escepticisme el projecte de la central. Un d'ells és el veí de Vilada Josep Lluís Rodríguez, de 68 anys. Segons ha manifestat a Regió7, "quan es volen tirar endavant projectes tan grossos, al principi t'ho pinten tot molt maco i després els resultats acaben sent bastant diferents; de tot allò que van dir que farien ja no se'n recorden".
En aquest sentit, afegeix que si s'acabés complit tot el que prometen les empreses promotores "seria un projecte que pot beneficiar al territori", però no creu que acabi sent així. Malgrat això, ha remarcat la importància de participar en la consulta: "si no votem és com si no existíssim", conclou.
A la Nou, d'altra banda, a les 12.30 h ja hi havien passat una quarantena de persones. A les 5.30 h de la tarda, la xifra ja s'havia incrementat fins a les 75. Després de votar, alguns veïns s'han quedat fora del centre cívic tot parlant del projecte de la central.
Dues d'elles són la Montserrat Fuentes, de 69 any, i la Lurdes Noguera, de 65, que s'oposen obertament a la construcció de la central reversible. Segons han manifestat a aquest diari, troben que és "un projecte innecessari".
"D'energia en sobra a la comarca, per això no em sembla bé que es faci malbé un territori agrari que està en funcionament perquè es lucrin unes empreses privades", comparteix Fuentes.
En aquesta mateixa línia, Noguera no trobaria bé que el projecte de la central tiri endavant. "Prefereixo que tot quedi com està ara, no crec que sigui bo ni pel poble ni per la comarca", detalla.
