El Consell del Berguedà es reunirà demà per "definir" la seva posició després de les consultes sobre la Baells a Vilada i la Nou
L'equip de govern recorda que fins ara "ha mantingut una posició de neutralitat" i que ha arribat el moment d'"establir els propers passos a seguir"
Regió7
El Consell Comarcal del Berguedà ha convocat una reunió de l'equip de govern per analitzar els resultats de les consultes celebrades ahir a Vilada i la Nou sobre el projecte de construcció d’una central hidroelèctrica reversible a la Baells. En tots dos municipis, la majoria dels veïns es van decantar per la resposta negativa, la qual va arribar a una mitjana del 57%.
Durant tot el procés, el Consell Comarcal "ha mantingut una posició de neutralitat", indica la institució en un comunicat. I afegeix que l'ens és "conscient de la rellevància i la dimensió del projecte, que per les seves característiques podria esdevenir estratègic per al conjunt de la comarca".
Per aquesta raó, el Consell veu necessari "valorar la informació recollida, analitzar els possibles impactes sobre el territori i establir els propers passos a seguir". Igualment, aquesta administració recorda el seu "compromís amb el consens, la defensa dels interessos del Berguedà i la garantia que qualsevol actuació amb incidència estratègica es decideixi amb el màxim rigor, informació i participació".
