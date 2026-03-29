Els promotors de la reversible de la Baells seguiran «dialogant amb la Nou i Vilada» pel seu «compromís amb el Berguedà»
Reconeixen que projectes d’aquesta envergadura requereixen «consens» i recorden els beneficis econòmics de què gaudiran el municipi de Cercs i els seus veïns
MARIA FRANCÉS
Les empreses que promouen la central hidroelèctrica reversible a la Baells, Verbund i E-Storagy, es comprometen a explicar millor «els beneficis socials i energètics» de la instal·lació, després que ahir guanyés l’opció contrària al seu projecte en les dues consultes populars organitzades a Vilada i la Nou de Berguedà. Les companyies, que reiteren el seu «compromís» amb la comarca, signaran amb l’Ajuntament de Cercs, municipi igualment afectat, el conveni que inclou les mesures de compensació acordades, incloent el suport econòmic per demolir l’antiga tèrmica.
Els portaveus de Verbund i E-Storagy expressen «el màxim respecte per les opinions de la ciutadania». Igualment, entenen que, en iniciatives com aquesta, és convenient comptar amb el «consens més ampli possible entre els veïns, les institucions i les entitats de la societat civil». D’igual manera, afegeixen, cal propiciar «una comprensió profunda dels beneficis que comporta per a la transició energètica» al Berguedà i el conjunt de Catalunya.
Sigui com sigui, els responsables de la futura central insisteixen que aquesta no seria únicament «una solució climàtica», sinó també, agreguen, «una oportunitat per generar 500 llocs de treball directes durant la construcció», a més de la via per obtenir «un retorn anual d'un milió d'euros per a la comarca a partir de l'entrada en funcionament de la central el 2033». A parer seu, els mesos de diàleg i sensibilització «han cristal·litzat en el suport explícit d’entitats com l'Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de Cercs, entre d’altres».
Aquests suports del teixit social i econòmic coincideixen amb la posició que ha expressat la Generalitat, la qual ha declarat la infraestructura «com a estratègica per al compliment de la Prospectiva Energètica de Catalunya (PROENCAT 2050)». Així, el Govern ha encarregat a l'empresa pública L’Energètica que participi en el projecte. Els objectius de la intervenció són reforçar la xarxa elèctrica, ampliar la cobertura de les energies renovables i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
Verbund i E-Storagy detallen que proporcionaran a Cercs «suport tècnic i econòmic» per desmuntar l'antiga central tèrmica. De fet, ja s’ha adjudicat a una companyia especialitzada l’estudi de la planificació i el pressupost per al desmantellament. Tots els empadronats al muncipi es beneficiaran de bonificacions de fins al 40% en la factura de la llum, segons els promotors, els quals subratllen que hi haurà trenta beques de 3.000 euros anuals cadascuna per a estudis homologats i que es donarà prioritat en la contractació laboral de personal qualificat.
La previsió és que la reversible, que requerirà una inversió de 400 milions d'euros, contribueixi a la sobirania energètica de Catalunya, amb una capacitat de 512 MW. Aquesta és l’única planificada a les conques internes del país i es troba en fase de tramitació, tant per part de l’Agència Catalana de l’Aigua com del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.
