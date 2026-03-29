Nou incident pel vent a Berga: es precipita part de la teulada de l'institut Serra de Noet
Les primeres informacions apunten que l'incident no ha deixat cap ferit
Poques hores més tard que les ventades d'aquest diumenge s'hagin endut part de la teulada de la nau de la brigada municipal, també s'ha precipitat una part petita de la coberta de l'institut Serra de Noet, ubicat al carrer del Pla de l'Alemany. L'avís per a aquesta segona incidència ha estat rebut pels volts de 3/4 d'1 del migdia. Les primeres informacions apunten que cap persona ha resultat ferida.
Segons han detallat fonts dels Bombers de la Generalitat, tres dotacions s'han desplaçat al punt on ha caigut la part de teulada precipitada per assegurar i abalisar la zona. El Departament d'Educació, donat que és un centre públic, és qui s'ocuparà de la reparació del sostre tan aviat com sigui possible. D'aquesta manera, es podrà garantir la seguretat plena dels estudiants per quan tornin de les vacances de Setmana Santa.
Una jornada accidentada pel vent
Al polígon de la Valldan, el vendaval -amb ratxes de fins a 127 km/h- també ha provocat diversos desperfectes. D'altra banda, al Santuari de Queralt s’han assolit ratxes de fins a 154,4 km/h. A més, el Berguedà s’ha convertit en la tercera comarca amb més avisos al telèfon d’emergències 112 durant l’episodi, concentrant un 13,56% del total.
