El vent s'endú el teulat de la brigada municipal de Berga

És la segona vegada en dues setmanes que la instal·lació municipal pateix aquest incident

Una dotació dels Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

Berga

Els efectes de la forta ventada que afecta tot Catalunya aquest diumenge s’han deixat sentir notablement a Berga. Els Bombers de la Generalitat han hagut d’actuar a la ciutat després que el teulat de la nau de la brigada municipal hagi sortit volant per segona vegada en dues setmanes a causa de les ratxes de vent. L’incident no ha provocat danys personals.

El temporal de vent de component nord ha entrat amb força de matinada a la Catalunya central, amb registres destacats a cotes altes. Al Santuari de Queralt s’han assolit ratxes de fins a 154,4 km/h. A més, el Berguedà s’ha convertit en la tercera comarca amb més avisos al telèfon d’emergències 112 durant l’episodi, concentrant un 13,56% del total.

RRSS WhatsAppCopiar URL
