Dos arbres caiguts, afectacions a les teulades de tres cases i a la cornisa d'un edifici a Berga
L'episodi va deixar ratxes de fins a 130 km/h al Berguedà, que va ser la tercera comarca amb més avisos al 112
Aquesta nit han continuat les afectacions per les fortes ratxes de vent que va deixar ratxes de prop de 130 km/h Berga aquest diumenge. Durant la nit, els Bombers han rebut quatre avisos per incidents relacionats amb l'episodi a la Catalunya central, tots a la capital berguedana. En poc més de dotze hores, s'han registrat dos arbres caiguts i quatre afectacions de diversa consideració en edificis a la ciutat.
El primer avís que va rebre el cos d'emergències va ser a les 20.42 hores, al carrer de Castellar del Riu, per la caiguda d'un arbre que va quedar arrepenjat sobre un mur. L'incident no va causar cap altra afectació ni ferits, i els Bombers hi van enviar una dotació. El següent no ha estat fins avui a les 8.01 hores, també per un arbre caigut que ocupava un camí a la Font, però se n'ha fet càrrec l'ajuntament.
Els altres dos avisos han estat per afectacions en edificacions. El primer ha estat a les 8.05 hores per la caiguda d'unes teules al passeig de la Indústria, on dues dotacions han retirat les més inestables després de revisar les teulades de tres cases. El segon ha estat a les 8.19 hores, per la cornisa d'un edifici al carrer de l'Espunyola. Els Bombers també hi han enviat dues dotacions que a les deu del matí encara hi estaven treballant.
Cap de les incidències ha deixat cap ferit ni ha causat més afectacions.
