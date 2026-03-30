El dispositiu especial de trànsit de Berga supera la segona setmana amb nota
L'eina encara la prova definitiva amb l'inici dels festius de la Pasqua, quan s'esperen desplaçaments significatius en direcció a les pistes d'esquí
El dispositiu especial de trànsit dels divendres a la tarda a Berga dona símptomes d'efectivitat. La segona jornada de prova va ser el final de la setmana passada, on la ciutat no va patir la congestió de mesos enrere i tampoc es van registrar retencions importants a la C-16 -malgrat que el Servei Català de Trànsit havia advertit la zona per la primera part de l'operació sortida de Setmana Santa-. Amb aquests antecedents favorables, la capital del Berguedà s'enfoca a l'examen definitiu, el de les festes de la Pasqua, on la recta final de la temporada de neu portarà esquiadors de l'àrea metropolitana en direcció pistes.
El sistema ha gaudit d'un inici plàcid, amb dues setmanes consecutives d'escasses caravanes en sentit nord a l'Eix del Llobregat. Tot i la calma, tant des de l’Ajuntament de Berga com des de Trànsit han estat alerta i vigilants, recollint tota la informació possible de cara a la quina, probablement, serà la prova de foc de l'operatiu. En la presentació del dispositiu, el director del SCT, Ramon Lamiel, ja va advertir sobre una previsió d'alta mobilitat en direcció als Pirineus per la bona qualitat de la neu, recalcada la setmana passada.
D'entrada, el balanç de la primera part de l'operació sortida de Setmana Santa es va quedar lleugerament per sota de les estimacions, registrant un 20% menys de retencions al conjunt de la xarxa viària catalana en comparació al 2025 gràcies a uns trajectes esglaonats. Sigui com sigui, el gruix s'espera aquesta setmana, i especialment a partir de dijous al migdia. Davant d'aquesta casuística, des de la corporació local confirmen que els talls s'aplicaran en la franja de tarda i vespre del dijous, 2 d’abril. A més, s'estudia la possibilitat d'implementar-los el divendres, 3 d'abril, al matí.
L'operativa serà la mateixa que la dels dos últims divendres. Els vehicles podran entrar amb normalitat per qualsevol dels quatre accessos que disposa l'autovia en l'àmbit del terme municipal de Berga, tant des del nord com des del sud. L'excepcionalitat es troba a l'hora de sortir, des d'aquests mateixos punts, a la carretera. Només l'entrada Berga Sud permet incorporacions tant en direcció Gironella com cap a Cercs: les altres tres sortides seran exclusivament en sentit sud per castigar la picaresca dels conductors que accedeixen al nucli urbà per estalviar un tros de cua.
Altres punts de la comarca on també s'apliquen talls per evitar el col·lapse de la xarxa viària local és a Guardiola de Berguedà, en aquest cas quan els vehicles van de tornada cap a l'àrea metropolitana. Així mateix, Trànsit ha avançat que s'acompanyarà d'altres eines com les instruccions de limitacions a través dels sistemes de navegador per GPS, una mesura que ja s'ha aplicat en vies concretes com la carretera entre Vilada i la Nou de Berguedà, on és habitual trobar viatgers que volien escapar de les retencions de la C-16. La pròxima campanya de Setmana Santa arrencarà dijous a les 08.00 hores i s'allargarà fins divendres, amb una previsió de sortida d'uns 560.000 vehicles. La tornada es concentrarà entre diumenge a la tarda i dilluns, quan s'espera que en tornin 590.000.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol