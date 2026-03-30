El govern comarcal enceta un «període de reflexió» per determinar el posicionament respecte a la central reversible
La corporació assenyala la «rellevància i impacte» que pot tenir el projecte en el futur de la comarca, i per això creu que la seva posició ha de ser «ponderada i consensuada»
L'equip de govern del Consell Comarcal del Berguedà conclou que necessita temps i reflexió per decidir el posicionament institucional respecte del projecte de la central hidroelèctrica reversible de la Baells. Representants de les quatre formacions al govern, ERC, Junts, CUP i Més x Gironella, s'han reunit aquest dilluns per fer una primera lectura del resultat de les consultes celebrades a la Nou de Berguedà i Vilada, acordant obrir un "període de reflexió" que permeti determinar el paper de la corporació supramunicipal.
Segons han compartit en un comunicat de premsa, l'ens comença destacant que la participació en les consultes és "significativa" i, per tant, "la mostra es considera sòlida i vàlida per a la interpretació dels resultats". En aquest sentit, el govern comarcal reconeix que "és conscient de la rellevància i impacte que el projecte pot tenir en el futur del Berguedà", i per aquest motiu apunten que la seva posició "ha d'estar ponderada i consensuada, amb una visió de territori i amb fonaments profunds, ferms i duradors".
La situació actual és contrastada, perquè mentre que els veïns de Vilada i la Nou s'han mostrat en contra del projecte, des de l'Ajuntament de Cercs ja han fet públic el seu suport a la iniciativa. Per sobre, el Govern de la Generalitat ha encarregat a L'Energètica que s'impliqui en el projecte, estudiant com invertir-hi. És per això que l'equip de govern comarcal "considera necessari obrir un període de reflexió intern per tal de definir un posicionament clar de l'entitat". Sigui com sigui, en el mateix escrit, el Consell recorda que "de la mateixa manera que els resultats de les consultes, el seu posicionament no resulta vinculant de cara a l'execució del projecte".
Per tot plegat, i d'acord amb les conselleres de l'oposició -PSC i Som Avià-, s'ha establert un "període de deliberació i consulta", amb un termini no determinat públicament. Aquesta ponderació es plasmarà en un acord de ple, amb la votació de tots els consellers i conselleres.
