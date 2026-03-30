En marxa la votació del Concurs de Cartells de la Patum 2026

La tria romandrà oberta fins al 12 d'abril i les obres guanyadores s'anunciaran el 17 de maig, en el decurs del Ple de l'Ascensió

Les obres finalistes en el Concurs de Cartells de la Patum del 2026 / Ajuntament de Berga

Redacció

Berga

La votació pel 50è Concurs de Cartells de la Patum ja està en marxa. Fins al 12 d'abril, les persones interessades podran triar entre les propostes finalistes del certamen d'enguany, tant per l'anunciació de les festes de Corpus com de la Patum Infantil. El resultat de la votació es donarà a conèixer el 17 de maig, durant el ple extraordinari de l'Ascensió.

Els lemes de les cinc obres finalistes escollides pel jurat són: Identitat, Llegat, Mirades al foc, PA-TUM i SISPERQUATRE. En el cas dels cartells de la Patum Infantil, el sistema d'elecció de les obres finalistes és diferent, ja que consisteix en un certamen en què participen els infants de primària de les escoles de la ciutat, resultant finalistes els primers i segons premis de cada categoria. En aquest cas, es tracta de les obres titulades: Comparses de Patum, El gegant vell i les espurnes!, La Patum de foc, L'àliga, L'àliga de Patum i Ple de la Patum.

Les obres finalistes en el Concurs de Cartells de la Patum Infantil del 2026 / Ajuntament de Berga

Procés de votació

Per poder participar en la tria dels cartells, caldrà adreçar-se al vestíbul de l'entrada principal de la casa consistorial. És necessari identificar-se obligatòriament mostrant el DNI, ja que només s'admet un vot per persona i no es podran efectuar votacions en nom de tercers. L'horari d'obertura de l'Ajuntament de Berga durant el període de votació dels cartells és el següent: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i diumenge, d'11.00 a 14.00 hores; divendres i dissabte, d'11.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores.

Les propostes que assoleixi més vots es convertiran en els cartells anunciadors de les festes de Corpus de 2026. En el cas del concurs general, en el qual han concursat 58 obres, el premi s'acompanya d'una dotació econòmica de 1.000 euros pel guanyador i 300 euros per a l'accèssit.

Tracking Pixel Contents