Participació ciutadana
Puig-reig posa data a la consulta sobre la ubicació de l'antena de telecomunicacions
La convocatòria inclou tota la població major de 18 anys empadronada als diferents nuclis del municipi
L'Ajuntament de Puig-reig ha dictat el decret de convocatòria per a la celebració d'una consulta popular no referendària sobre la ubicació de l'antena de telecomunicacions de Cal Sastre de la Costa. La votació tindrà lloc la setmana abans de la festa major, el 17 de maig, a la Sala (plaça Nova de Puig-reig). Es podrà dipositar el vot de les 09.00 a les 19.00 hores.
"Vols que es busqui una nova ubicació a l’antena de Cal Sastre de la Costa, i que aquestes propostes es consultin a la població?". Aquesta serà la pregunta a la qual els veïns i veïnes del municipi hauran de respondre, amb un sentit de vot que hauran de manifestar amb les opcions Sí o No (si no es marca cap opció contarà en blanc; i si s'indiquen les dues opcions, hi ha escrits o les butlletes estan guixades, contaran com a nul·les).
Hi estan citades totes persones majors de 18 anys empadronats al municipi a la data de l'aprovació de la convocatòria. Això inclou tots els nuclis del terme municipal: Puig-reig, l'Ametlla de Merola, Cal Riera, Cal Vidal, Cal Marçal, Cal Pons, Cal Casas, Cal Prat i els seus disseminats, incloent-hi Fonollet. La llista de persones amb dret a participar es pot consultar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà fins una setmana abans de la consulta, per a possibles al·legacions. Per poder votar caldrà la identificació inequívoca de la persona i no es permetrà la delegació de vot. Cal tenir present que hi haurà un únic dia i lloc de votació, ja que el consistori no ha previst cap mecanisme de votació anticipada. En tot cas, sí que s'ha habilitat aquest espai, el de la Sala, com a emplaçament per fer campanya els dies previs.
La iniciativa s'impulsa després que la comissió promotora del procediment presentés les signatures necessàries, les quals han estat validades conforme a la normativa de consultes populars no referendàries. En tot cas, cal tenir present que d'acord amb la naturalesa d'aquest mecanisme, el resultat del procés consultiu no és vinculant per a la corporació local. "Ens hem vist forçats a fer aquesta consulta, perquè la decisió que l'antena era necessària ja l'havíem detectat", ha recalcat l'alcaldessa, Eva Serra, qui encara no ha avançat les accions que pot emprendre l'equip de govern en funció dels resultats.
"Tot just la setmana passada vam signar la convocatòria, així que encara és aviat per fer supòsits sobre resultats i accions a partir d'aquests", ha valorat al respecte la batllessa, incidint que "haurem de veure els resultats". "Ho treballarem a fons les setmanes vinents, tot i que penso que les decisions no es poden prendre fins que s'hagi celebrat la consulta", ha posat de manifest. La institució ja ha donat a conèixer els detalls de la consulta a l'oposició i a la plataforma impulsora.
Recta final de posada en marxa de l'antena
Pel que fa a la situació d'aquesta instal·lació, Serra ha detallat que "ja s'ha fet la canalització de la fibra òptica fins a l'antena, i ara el que falta és interconnectar-la amb la xarxa i establir la connexió". En aquest sentit, l'alcaldessa ha lamentat que està sent un "procés llarg", a causa de la subcontractació d'empreses per a l'execució de cada treball. "La nostra prioritat és que aquesta antena funcioni com més aviat millor, perquè és el que necessitem", reivindica, afegint que "la gent reclama cobertura".
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol
- Carme Botifoll, exdirectora general d’Innovació de la Generalitat: «Vam fer l’impossible per Pirelli, però quan una multinacional vol tancar, tanca, i punt»