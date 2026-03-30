El responsable de Centres Concertats i Privats, el berguedà Xavier Güell, surt del Govern
Aquest dimarts està previst que s'anunciï formalment la seva renúncia
El director general de Centres Concertats i Privats de la Generalitat, el berguedà Xavier Güell, ha presentat la seva dimissió i està previst que la seva renúncia s’anunciï formalment aquest dimarts, segons han explicat a EFE fonts coneixedores de la decisió.
Güell, que segons diverses fonts consultades feia setmanes que estava “en la corda fluixa”, pertany a Units per Avançar, el partit hereu de l’extinta Unió Democràtica, del qual també forma part el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
Les esmentades fonts, tanmateix, apunten que el seu substitut podria no tenir carnet d’aquesta formació.
Altres fonts afirmen que Güell no era ben vist ni pels sindicats ni per les patronals, i que fins i tot se l’havia arribat a apartar de les negociacions amb representants del sector en les últimes setmanes.
La baixa mèdica de la consellera Esther Niubó, segons indiquen diverses fonts, hauria influït en la decisió del Govern de posposar l’acomiadament de Güell, tot i que feia setmanes que la decisió s’havia pres. Serà finalment l’ara director general qui presentarà la seva dimissió.
Precisament, la setmana passada el Consell Executiu va acordar destinar més de 390 milions d’euros en els pròxims cinc anys als centres educatius d’iniciativa social.
En paral·lel, representants del sector de l’educació concertada van lliurar als grups del Parlament les gairebé 78.000 signatures recollides perquè la llei de garanties de finançament de l’educació inclogui les necessitats d’aquest tipus de centres.