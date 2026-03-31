Participació ciutadana
Berga tria comprar un piano de cua i instal·lar nous jocs al Lledó als pressupostos participatius de 2026
La proposta guanyadora en l'àmbit cultural és la celebració d'un festival de microteatre al Barri Vell, mentre que els joves s'han decantat per l'organització d'una sessió de làser tag i DJ
L'Ajuntament de Berga ha fet públics els resultats de la votació de l'edició del 2026 dels pressupostos participatius. Enguany, han estat escollits quatre projectes, per l'empat en la categoria d'inversió, que s'hauran d'executar amb la partida de 45.000 euros reservada. La tria s'ha fet a través dels 1.445 vots emesos per 913 persones en total, és a dir, un 5,42% del cens.
En l'apartat d'inversió general, hi ha hagut dues propostes guanyadores amb un total de 62 vots registrats per a cadascuna. D'una banda, s'ha donat llum verda a la creació i millora d'un parc infantil al Parc del Lledó, a través de la instal·lació de nous jocs que aprofitin el desnivell de l'espai. La iniciativa inclou elements com tobogans de diferent longitud, estructures d'escales, passarel·les o jocs d'equilibri. També s'ha escollit la proposta d'adquisició d'un piano de cua perquè sigui instal·lat en un equipament municipal. La finalitat és garantir l'oportunitat d'ampliar l'oferta cultural de la ciutat i facilitar que els músics i estudiants de Berga puguin fer-ne ús.
Segons ha detallat el consistori, l'execució d'ambdues propostes es farà a través de l'import de 30.000 euros destinat a aquesta categoria. Les partides es decidiran en una reunió amb les entitats i persones que han presentat les idees. Els projectes han resultat guanyadors per davant d'altres accions com la priorització de rutes accessibles a la ciutat, l'impuls de la seguretat viària al voltant de l'Escola Santa Eulàlia o la millora del paviment de les places de la Torre de les Hores, entre altres. El còmput global de vots en aquest grup és de 330 emesos.
En el grup d'inversió cultural, la idea guanyadora ha estat la creació d'un petit festival gratuït de microteatre a les places del Barri Vell. La iniciativa contempla proposar quatre o cinc obres de 15 minuts de durada que es puguin escenificar a l'aire lliure, fent un recorregut pel Barri Vell que contribueixi a dinamitzar sociocultural la zona. La proposta va rebre 42 vots del total de 160 registrats, per davant d'accions com Fem pinya, fem barri!, un concert pels Elois o l'inventari i divulgació de les fonts del Barri Vell. Es finançarà amb 10.000 euros.
Tal com s'evidencia en les dades facilitades pel consistori, la suma de participants en la categoria general del pressupost participatiu, incloent-hi els registres a la secció d'inversió i la cultural, ascendeix a 245 persones. Això es tradueix en un 1,55% total del cens amb dret a vot, les persones empadronades a Berga majors de 16 anys (15.768).
Finalment, el pressupost juvenil, valorat en 5.000 euros, es destinarà a una jornada de joc esportiu amb làser tag i DJ. Aquesta proposta ha rebut 197 vots dels 995 registrats per 668 joves entre 12 i 15 anys (62,66% del cens), a través d'una dinàmica de participació dels grups classe celebrada als centres educatius de secundària de la ciutat. Altres propostes amb un nombre notable de vots van ser una discoteca per a menors, sessions de DJ, anar a esquiar amb bus o cinema a la fresca.
