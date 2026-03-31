El Govern apel·la a l'interès general per refermar el suport a la central reversible, malgrat el «no» de les consultes
La consellera Sílvia Paneque exposa que Catalunya ha d'avançar cap a la resiliència energètica i projectes com el previst a la Baells són necessaris per fer-ho possible
El Govern de la Generalitat continua apostant plenament en la central hidroelèctrica reversible de la Baells, malgrat el resultat de les consultes de la Nou de Berguedà i Vilada. La negativa del veïnat no fa canviar de posicionament l'executiu, que tot i assegurar que "es pren molt seriosament" el procés consultiu i totes les aportacions del territori, considera que la iniciativa prevista a l'embassament berguedà és necessària per avançar cap a la resiliència energètica del país i, per tant, respon a l'interès general.
"El govern ha de tenir una mirada d'interès global i en conjunt, per això continuarà impulsant tots aquells projectes, com el de la Baells i altres, que ens donin resiliència, capacitat d'emmagatzematge i implantació d'energies renovables a tot el territori", ha dit la consellera Sílvia Paneque a preguntes dels mitjans en la compareixença posterior a la reunió del Consell Executiu.
"La central de la Baells, juntament amb altres que s'estan projectant, són necessàries per aportar resiliència al sistema", ha incidit la consellera, qui ha compartit que "d'un any ençà, hem tingut com a mínim dos factors o casuístiques que ens han de fer pensar en la necessitat que Catalunya sigui sobirana energèticament": l'apagada de l'abril de 2025 i la inestabilitat del sector a causa dels conflictes internacionals.
Sigui com sigui, Paneque ha deixat clar que des del Govern "escoltem a la ciutadania quan s'expressa, amb aquestes consultes o altres maneres respecte de la preocupació de l'impacte que tenen aquests projectes al territori", mostrant-se a disposició de continuar fent pedagogia: "Intentem traslladar garanties i donar explicacions de la necessitat de projectes com aquest", ha afirmat.
En darrera instància, la consellera també ha posat de manifest que, a hores d'ara, la Generalitat contempla participar en el projecte assumint un 10% de la inversió total, amb la possibilitat d'arribar fins al 20%. "De moment, no tenim previst que vagi més enllà", ha assegurat. La participació s'executarà a través de L'Energètica, l'empresa pública d'energies renovables.
