Infraestructures
El Govern situa l'Eix del Berguedà entre les vies ciclistes i cicloturístiques a desenvolupar
El Programa d'Actuació de la Bicicleta 2026-2030 inclou inversions per valor de 240 milions d'euros que tenen per finalitat facilitar la mobilitat activa i sostenible a Catalunya
El Govern de la Generalitat ha aprovat el Programa d'Actuació de la Bicicleta 2026-2030, el full de ruta que endreça les actuacions previstes els anys vinents en l'àmbit de la mobilitat ciclista. La iniciativa consta d'una dotació de 240 milions d'euros que inclou el desenvolupament de diverses vies ciclistes i cicloturístiques arreu de Catalunya, entre les quals l'Eix Ciclista del Berguedà.
La consellera Sílvia Paneque ha donat a conèixer aquest pla, que ha rebut llum verda en el decurs de la reunió del Consell Executiu celebrada aquest dimarts. "L'objectiu, més enllà de tenir una mobilitat activa i descarbonitzada, és facilitar l'ús de la bicicleta més enllà del que tradicionalment havia estat en les àrees més urbanes. Per tant, construir vies ciclistes destinades a la mobilitat quotidiana", ha precisat Paneque, que també ha posat en relleu la continuïtat en l'impuls de la xarxa cicloturística del país.
Segons fonts del Departament de Territori, la iniciativa berguedana s'inclou en els dos àmbits de treball. El teixit de vies ciclistes consta de la ruta que unirà Berga i Bagà aprofitant els treballs d'ampliació previstos a la C-16, tal com va avançar la mateixa Paneque en la presentació de les novetats del projecte d'obres de fa dues setmanes i que està marcada com a "projecte en redacció". D'altra banda, pel que fa als camins cicloturístics, es recull un traçat més ampli i transversal, des de l'Ametlla de Merola i fins a Castellar de n'Hug, a través de "projectes en desenvolupament" que inclouen la iniciativa de la Generalitat i també d'altres administracions. De fet, aquesta via permetria arribar fins a Manresa, per on conflueixen altres rutes.
Altres inversions destacades a la vegueria inclouen vies ciclistes al voltant de Manresa, en la línia de l'executada fins a Santpedor. És el cas de les rutes cap a Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages i Navarcles, pel Barri del Xup, o la que uneix Sant Joan de Vilatorrada i Callús. Pel que fa a la xarxa cicloturística, és rellevant la Ruta Intercatalunya, un traçat transversal des de Girona i fins a Lleida, passant per Vic, Manresa i Cervera. El tram entre Lleida i Cervera ja és una realitat, i la resta consten com a "en estudi previ", a càrrec de la Generalitat.
Cal tenir present que, tal com ha publicat el Govern, el Programa consta d'un centenar d'actuacions que contemplen l'execució de més de 260 quilòmetres de vies ciclistes, amb una inversió de 220 milions d'euros (i 3,1 milions de manteniment), així com el desenvolupament de gairebé 430 quilòmetres de rutes cicloturístiques, valorat en 7,4 milions d'euros.
Accions complementàries
Per tal de garantir l'operabilitat i eficàcia del sistema plantejat, la consellera també ha compartit que el pla aprovat també inclou mesures d'acompanyament que permetin "afavorir la intermodalitat de la bicicleta i el transport públic". La principal actuació consisteix en la posada a disposició dels ciclistes d'una xarxa d'aparcaments tancats, al costat de les estacions ferroviàries, que garanteixin una custòdia segura de les bicicletes. Paneque ha posat d'exemple la prova pilot que s'està executant a Vilafranca del Penedès, i que s'ampliarà amb noves instal·lacions a Sant Celoni, Segur de Calafell i Reus. En total, es preveu impulsar la construcció d'una quarantena de bicitancats, per valor de 3,5 milions d'euros.
En darrera instància, el Programa ha reservat 4 milions que permetin brindar un seguiment de les iniciatives i una governança coordinada que permetin assolir els objectius. Això inclou impulsar la Taula de la Bicicleta i el Baròmetre de la Bicicleta a Catalunya, afavorir la formació ciclista a les escoles, actualitzar el Manual de disseny de vies ciclistes i invertir en accions de promoció, entre altres. La planificació conjunta, ha emfatitzat la consellera, forma part de l'Estratègia Catalana de la Bicicleta, aprovada el 2019.
