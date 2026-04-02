El CAR de Bagà ha de proporcionar projecció internacional al Berguedà
El protocol signat entre el Govern i l'Ajuntament té tres dimensions: el foment socioeconòmic de la comarca, l'excel·lència esportiva a Catalunya i l'atracció de visitants de qualitat a escala global
La Generalitat de Catalunya ha dut a terme una gestió decisiva per concretar el desitjat centre d’alt rendiment (CAR) en alçada a la regió central. El conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha signat avui amb l’alcalde de Bagà, Lluís Casas, un protocol d’intencions per al desenvolupament d’unes instal·lacions d’aquest tipus al Coll de Pal.
Els tècnics del Departament estan redactant un gran pla sobre aquesta matèria, que s’emmarca en l’estratègia d’equilibri territorial promoguda pel Govern. L’objectiu del prestigiós CAR de Sant Cugat del Vallès és consolidar una xarxa d’espais complementaris que reforcin el model català. Per això, és convenient incorporar la variable territorial, en la mesura del possible, aprofitant infraestructures ja existents, apunten els seus responsables.
Per als impulsors de la proposta, Bagà disposa d’equipaments municipals que poden contribuir a aquesta finalitat. Així, consideren que l’entorn natural del paratge de Coll de Pal reuneix les condicions òptimes per a la pràctica en alçada. Supera els 2.000 metres i té un elevat valor paisatgístic, climàtic i estratègic en el sistema esportiu català.
El document que han firmat el conseller i l’alcalde no té caràcter jurídicament vinculant, però pot ser determinant perquè estableix la voluntat institucional de cooperació, un gest que va més enllà de la tàctica política i que ha de ser interpretat com una declaració pública que tots dos actors volen complir.
La fórmula, que és la de subseu del CAR de Sant Cugat, que tants èxits ha aconseguit per a l’esport del país, contempla l’impuls de millores en infraestructures esportives a Bagà i la generació d’un impacte econòmic i social de signe positiu a un territori que coneix bé el secretari general d’Esports, Abel García, perquè és el seu.
Del protocol, doncs, no es desprenen obligacions jurídiques exigibles ni compromisos econòmics directes. Més endavant arribaran els convenis de col·laboració interadministrativa, contractes del sector públic o altres figures previstes a la normativa vigent.
Hi ha diversos eixos tècnics al voltant dels quals hauria de girar el projecte. En primer lloc, el rendiment esportiu, el més obvi. Aquesta subseu del CAR hauria de servir per a l’entrenament en hipòxia natural. Igualment estaria vinculada amb altres serveis per als esportistes, equips tècnics, comercials...
Una segona dimensió irrenunciable seria la territorial, a favor de l’activitat econòmica local, l’anomenada “desestacionalització”, l’atracció d’estades internacionals, etc. I, encerclant aquests ítems específics, estaria la seva integració en el sistema públic català d’alt rendiment i el reforç del Berguedà com a pol esportiu de muntanya.
Aquest moviment ha portat l’Ajuntament a valorar la cessió de l’ús de l’edifici de serveis que hi ha ara mateix al Coll de Pal i del terreny annex, necessari per a instal·lacions complementàries. El refugi podria destinar-se a concentracions i convindria facilitar certs tràmits urbanístics i administratius, segons les parts.
La previsió de la Generalitat és agilitzar la redacció del pla funcional, del projecte tècnic i de la construcció de la subseu. Al Departament li correspondria fixar la modalitat de gestió i cuidar-se de la captació d’estades d’equips catalans, estatals i internacionals. A més, s’hi implantaria una sèrie de programes de tecnificació sobre resistència i muntanya. La Conselleria, que liderarà la cerca del finançament, analitzarà la viabilitat d’una pista d’atletisme a Bagà com a equipament que estructuri el territori.
La fase inicial inclou l’estudi tècnic i de viabilitat, i la definició del model de gestió i dels acords. A continuació, caldria centrar-se en els edificis actuals i les noves construccions, i en la implementació d’equipaments específics. Llavors sí, es podrien organitzar estades pilot. La tercera etapa incorporaria la construcció de la pista d’atletisme i la consolidació internacional del centre.
Una comissió mixta d’impuls i seguiment, amb representants de les institucions signants -dos representants del Departament, dos més del CAR i un cinquè del Consistori-, supervisaria aquest ambiciós desplegament, a escala local, nacional i global.
