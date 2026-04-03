Circulació amb congestió a la C-16 a Berga en l'operació sortida d'aquest divendres al matí

El dijous, el trànsit no va registrar greus problemes a l'Eix del Llobregat, excepte lentitud i aturades al migdia

Eduard Font Badia

Manresa

Entre les 9 i les 13 del matí hi havia una certa congestió en la circulació de vehicles per l'Eix del Llobregat al seu pas pel Berguedà. Concretament, a les 13.45 h es registraven 4,30 quilòmetres de marxa lenta entre Berga i Cercs, dels punts quilomètrics 96,50 al 101, i altres 7 quilòmetres passat Cercs en sentit Puigcerdà, fins a la Nou de Berguedà. Aquesta incidència i les de lentitud i aturades que hi va haver el migdia de dijous són les úniques incidències que ha registrat l'operació sortida a les comarques centrals.

Segons dades del Servei Català de Trànsit, aquest matí de Divendres Sant s’ha completat l’operació sortida de la segona fase de Setmana Santa. Fins a les 13.30 h, han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona 540.712 vehicles, el que representa el 96,6% del total previst fins a les 15.00 h (560.000 vehicles).

El pic de retenció s’ha produït a les 12.30 h del migdia i ha estat de 81 quilòmetres, un 18% inferior a l’any passat, que va ser de 98 quilòmetres. A més, el factor de retenció (relació entre durada i longitud) a l’AP-7 s’ha situat un 30% per sota del valor del 2024 i un 10% inferior al del 2025.

Les retencions més destacades del matí s’han produït a l’AP-7 a l’altura d’Olèrdola, a causa d’un accident múltiple amb diversos turismes implicats, que ha restringit dos carrils de la calçada en sentit sud/Tarragona. Aquesta incidència ha provocat retencions que s’han estès des de Sant Sadurní d’Anoia.

Per tal de millorar la mobilitat i evitar que la congestió s’agreugés, a partir de les 10.00 h s’ha pogut obrir el carril addicional en sentit contrari a l’AP-7, entre Martorell i Banyeres del Penedès, fet que ha permès contenir l’afectació viària en aquest tram.

A l’AP-7 al tram del Vallès, també s’han registrat retencions entre Mollet del Vallès i Montmeló, en sentit nord/Girona, que han quedat limitades arran de l’obertura del carril addicional des de Montornès del Vallès fins a Sils.

Pel que fa a la resta de la xarxa viària, s’han produït retencions a la C-16 entre Berga i Cercs, a la C-17 a Ripoll i en els accessos a les zones de platja, especialment a la C-35 i la C-65 a Llagostera, a l’N-II entre Tordera i Vidreres i a la C-32 entre Castelldefels i Sitges.

En aquesta segona fase de l’operatiu de Setmana Santa, que va des d’aquest dijous i fins Dilluns de Pasqua, 3 mitjans aeris també efectuen vols diaris pel seguiment del dispositiu i fer tasques d’informació viària amb transmissió d’imatges en temps real. També es controlarà la seguretat viària amb la col·locació de radars en remolc i radars en línia en punts conflictius. Amb la mateixa finalitat, l’SCT ha establert per l’any 2026 una sèrie de restriccions i limitacions a la circulació de vehicles pesants.

Per la seva part, els Mossos d’Esquadra durant tot el dispositiu de Setmana Santa desplegaran 1.669 agents per actuar tant en autopistes com en carreteres secundàries i punts de gran afluència. El cos ha previst dur a terme 1.038 controls a tot Catalunya, dels quals 301 seran d’alcoholèmia i drogues, 209 de distraccions al volant i 134 de velocitat. Això cal afegir, 10 carros radars al llarg de l'AP-7 "per controlar que es respecten els límits de velocitat" i els dos helicòpters de Trànsit. 

Pel que fa al retorn, es preveu una mobilitat molt elevada entre les 12.00 hores de diumenge 5 d’abril i les 24.00 hores de dilluns 6 d’abril, amb un volum total estimat de 590.000 vehicles. Dins d’aquest període, cal destacar especialment la jornada de Dilluns de Pasqua, entre les 12.00 i les 24.00 hores, en què es preveu el retorn de 270.000 vehicles cap a l’àrea metropolitana.

