Tradicions
Les caramelles de Bagà estrenen un estendard
La peça sorgeix del desig de la colla per recuperar els símbols representatius del grup que s'havien anat perdent amb el pas del temps
Redacció
Aquest diumenge, dia de la Pasqua de Resurrecció, la vila de Bagà viurà una jornada de caramelles marcada per la recuperació d'un dels seus elements històrics: el pendó de la colla. Després d'anys sense disposar d'aquesta insígnia, els caramellaires tornaran a recórrer els carrers de la vila encapçalats per un estendard que incorpora l'escut municipal i els colors representatius de l'agrupació.
L'estrena d'aquest element neix d'una petició directa de la colla a l'Ajuntament de Bagà. L'entitat havia manifestat la necessitat de recuperar els símbols que s'havien anat perdent amb el pas del temps, com els antics cavalls engalanats o el mateix pendó, que històricament servia per identificar el grup de cantaires davant la vila. Així, el consistori baganès ha assumit el cost íntegre de la confecció del nou pendó, entenent que es tracta d'una peça valuosa. El disseny de l'estendard ha estat creat i consensuat pels membres de la colla, que funciona com una entitat sense ànim de lucre dedicada exclusivament a la preservació d'aquesta tradició cultural.
Més enllà de la incorporació del nou material, la celebració d'aquest any referma la bona salut de les caramelles a Bagà. La colla ha aconseguit consolidar un grup humà on conviuen els cantaires més veterans amb noves generacions de caramellaires. Aquest relleu garanteix la continuïtat de les cantades familiars i de l'activitat de la colla pels carrers durant el matí de Pasqua.
