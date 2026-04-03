Un rescat a Bagà, entre els 15 que els Bombers han fet aquest divendres a muntanya a tot Catalunya
A Bagà, els Bombers han buscat i acompanyat al cotxe a dues persones i un gos que no podien continuar la ruta al Pas dels Gosolans
ACN
Els Bombers de la Generalitat han rescatat setze persones a la muntanya aquest divendres. En total s’han fet quinze rescats, nou dels quals s’ha fet amb helicòpter i vuit amb membres del Grup d’Actuacions Especials (GRAE).
Un dels que s'ha fet amb helicòpter, l'únic a la Catalunya Central, ha estat a Bagà, on els Bombers han fet la recerca i acompanyament de dues persones i un gos que no podien continuar la ruta al Pas dels Gosolans. Els Bombers els han localitzat amb l’helicòpter de rescat amb personal de la Seu d’Urgell i metge del SEM, esgotats però en perfecte estat, i els han evacuat fins al Coll de Bauma, on tenien el seu vehicle.
Amb l’increment de la mobilitat i les activitats al medi natural han augmentat també els serveis dels Bombers en salvaments de persones, diuen en un comunicat. Com la bona previsió meteorològica s’allargarà durant tot el cap de setmana, i fins Dilluns de Pasqua, i els Bombers demanen als ciutadans “seguretat i civisme” per gaudir del medi natural.
A Arbúcies (Selva) han rescatat un home a qui se li ha sortit l’espatlla de lloc als Esglaons de Castellets, a la part de la grimpada pujant al Montseny per les Agudes. Els Bombers han localitzat a la víctima des de l’helicòpter de rescat, li han immobilitzat l’espatlla i han fet un gruatge per extreure’l de la zona i dur-lo fins a l’ambulància del SEM a Arbúcies. En aquest rescat els Bombers han activat un helicòpter de rescat amb personal del GRAE d’Olot i dues dotacions lleugeres dels parcs d’Arbúcies i Sant Hilari Sacalm.
Els Bombers han rescatat fins a sis persones accidentades amb una afectació al genoll o al turmell, a Castellar del Vallès (Vallès Occidental), Rupit i Pruit (Osona), Viladecans (Baix Llobregat), Sant Martí Sarroca (Alt Penedès), la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i Montblanc (Conca de Barberà).
A la Bisbal del Penedès (Baix Penedès), han rescatat un home marejat a un camí de muntanya inaccessible per vehicle. Una vegada localitzat des de l’helicòpter de rescat, el metge l’ha atès i se l’ha extret de la zona fent un gruatge per dur-lo fins al camp de futbol del municipi, on hi havia l’ambulància del SEM. En aquest rescat els Bombers han activat un helicòpter de rescat de la unitat de Mitjans Aeris (MAER), amb personal del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de Cerdanyola del Vallès i metge del SEM, i una dotació lleugera del parc de Sant Jaume dels Domenys.
Seguretat a la muntanya
Des de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), es manté la crida a la població per gaudir del medi natural amb seguretat i civisme durant les vacances de Setmana Santa, quan l’increment dels rescats és especialment notable.
A la muntanya, la previsió és clau. Accions que poden semblar tan senzilles com consultar la previsió meteorològica i el Butlletí de Perill d’Allaus, si es preveu fer activitats en zones innivades, o planificar l’activitat que volem realitzar (tenint en compte els horaris previstos, el recorregut que volem fer, així com la nostra condició física i tècnica i la del grup), prenen una especial importància i poden ajudar a disminuir els riscos i evitar accidents a la muntanya.
Cal seguir sempre cinc premisses bàsiques: Pensa, Planifica, Forma’t, Equipa’t i Minimitza Riscos. En cas de patir un accident, una trucada ràpida al telèfon d’emergències 112 ens ajudarà a disminuir-ne les seves conseqüències.
