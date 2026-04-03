Equipaments
El Tossalet de Berga tornarà a estar operatiu el 4 d'abril
El centre reobrirà un cop passat l'episodi de fort vent i l'Ajuntament assenyala que les setmanes vinents s'executaran els treballs de reparació de la coberta
Redacció
L'Ajuntament de Berga ha informat que el Centre Esportiu Municipal (CEM) el Tossalet reobrirà demà, 4 d'abril. La instal·lació municipal per a la pràctica esportiva va haver de tancar temporalment a conseqüència d'una afectació a la coberta, causada pels episodis de vent que ha patit la ciutat aquesta setmana.
Des del consistori apunten que el centre tornarà a estar operatiu "un cop passat l'episodi de fort vent". Cal recordar que, tal com van assenyalar des de la corporació local, el motiu del tancament era la prevenció i la preserva de la seguretat dels usuaris, pel fet que la situació meteorològica impedia l'accés de tècnics especialitzats a la teulada per fer una primera actuació urgent per assegurar que no es desprenia cap part de la coberta.
D'aquesta manera, amb la remissió de les ventades, l'Ajuntament estarà a disposició de tornar a obrir l'espai amb normalitat. A la vegada, apunten que les setmanes vinents "es duran a terme els treballs de reparació de la coberta de l'equipament esportiu".
Segons la predicció del Meteocat, la comarca del Berguedà ja no es troba en situació de perill per vent, com si es registrava les jornades anteriors. De fet, d'ençà de la jornada de forta afectació per les ventades del darrer diumenge, la capital ha continuat immersa en una situació relativament ventosa, que segons les previsions actuals, deixarà pas a jornades d'estabilitat, predomini del sol i cel serè.
