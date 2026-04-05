Mor un home de 59 anys en un incendi en un habitatge de Puig-reig
L'avís de foc als bombers i als Mossos d'Esquadra es va rebre poc abans de la mitjanit
Es va extingir cap a les 4 de la matinada
Un incendi en un habitatge de Puig-reig, al Berguedà, ha deixat una víctima mortal aquesta nit. La víctima era un home de 59 anys, veí del municipi des de ja feia anys, i que havia treballat pel manteniment del camp de futbol. Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han estat avisats a les 23.52 hores perquè un veí de l'immoble els va advertir de la possible presència d’una persona dins del pis sinistrat. Fins al número 73 del carrer del Llobregat (el lloc dels fets) s'hi van desplaçar 6 dotacions del cos de bombers dels parcs de Berga, Puig-reig i Prats de Lluçanès i de la Regió d’Emergències Centre (REC), 6 patrulles dels Mossos i 3 ambulàncies del SEM.
Els efectius van alertar tots els veïns de les 3 plantes que té l'edifici per tal que es confinessin a casa, mentre una parella d'efectius entrava al pis sinistrat. Segons explica l'ACN, l'home s'havia refugiat al lavabo i els treballadors del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van emprendre maniobres de reanimació, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. Tal com ha pogut saber aquest diari, les investigacions apunten que l'home hauria mort per intoxicació de fum. A més, una veïna també va necessitar ser atesa pel SEM a causa del fum.
El foc es va extingir definitivament cap a les 4 de la matinada, i un cop ventilat l'edifici, els bombers van deixar tornar a casa els veïns que n'havien sortit. Alguns dels veïns del bloc van ser allotjats a cases de familiars i d'altres, l'Ajuntament va posar a disposició el local municipal La Sala perquè s'hi poguessin estar durant les hores de desallotjament de l'immoble. Un cop acabades les operacions de bombers i policia, els bombers van acompanyar cada veí a casa seva per comprovar que tot estava bé.
Segons ha explicat l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, a Regió7, la policia científica especialitzada en incendis ha estat treballant per investigar quin va ser l'origen del foc. Tanmateix, de moment no hi ha cap causa verificada, tot i que han confirmat que no hi havia cap intenció criminal. No obstant això, Serra lamenta la pèrdua i l'ensurt que es va endur el veïnat.
