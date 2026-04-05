El PP de Berga reclama que es faci una revisió dels problemes estructurals de l'antiga fàbrica de Cal Rosal

El portaveu dels populars, David Carmona, assegura que recull la intranquil·litat de veïns per problemes de seguretat

Interior d'una de les naus de cal Rosal / Jordi Plana / Arxiu

Regió7

Berga

El Partit Popular de Berga ha registrat formalment una instància a l’Ajuntament sol·licitant una inspecció tècnica urgent de l’antiga fàbrica de Cal Rosal, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), davant la preocupació existent pel seu estat de conservació.

La iniciativa sorgeix després de la reunió mantinguda amb l’associació de veïns de Cal Rosal, on es van traslladar inquietuds relatives a possibles fuites en dipòsits existents a l’interior del recinte i al deteriorament estructural d’algunes parts de l’edifici.

La instància presentada pel PP sol·licita que "els serveis tècnics municipals realitzin una inspecció detallada de l’immoble, que es requereixi formalment a la propietat el compliment del deure legal de conservació propi dels béns catalogats, i que s’adoptin mesures cautelars immediates en cas de detectar-se risc per a la seguretat pública".

“El que està en joc és la seguretat dels veïns i la preservació d’un element patrimonial del municipi. Parlem d’un bé catalogat com a BCIL, i això implica obligacions clares tant per a la propietat com per a l’Ajuntament en la seva funció de tutela”, ha afirmat David Carmona, portaveu del PP de Berga.

Carmona ha remarcat que “no es tracta de generar alarmisme, sinó de garantir transparència, informació tècnica i actuació preventiva abans que es produeixi qualsevol incident”.

El portaveu popular també ha assegurat que el partit farà seguiment de la petició registrada i exigirà que s’informi públicament sobre l’estat real de l’edifici i les mesures que s’adoptin. “El patrimoni no pot quedar abandonat, i menys encara si existeix un possible risc. Cal Rosal mereix seguretat, responsabilitat institucional i una actuació clara per part del govern municipal”, ha afirmat Carmona.

