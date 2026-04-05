Patrimoni

El PP de Berga reclama una intervenció a la fàbrica de Cal Rosal

Els populars recorden la situació de protecció que té l'edifici, catalogat com a BCIL, i assegura que la seva petició recull el neguit del veïnat respecte de la seguretat de l'equipament

Imatge d'arxiu del mal estat de les instal·lacions industrials de Cal Rosal

Imatge d'arxiu del mal estat de les instal·lacions industrials de Cal Rosal / JORDI PLANA

Redacció

Cal Rosal

El Partit Popular de Berga ha registrat una instància a l'Ajuntament de la capital berguedana sol·licitant una inspecció tècnica urgent de l’antiga fàbrica de Cal Rosal, catalogada com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), davant la preocupació existent pel seu estat de conservació.

La iniciativa sorgeix després de la reunió mantinguda amb l'associació de veïns de Cal Rosal, on es van traslladar inquietuds relatives a possibles fuites en dipòsits existents a l'interior del recinte i al deteriorament estructural d'algunes parts de l'edifici.

La instància presentada pel PP sol·licita que «els serveis tècnics municipals realitzin una inspecció detallada de l'immoble, que es requereixi formalment a la propietat el compliment del deure legal de conservació propi dels béns catalogats, i que s'adoptin mesures cautelars immediates en cas de detectar-se risc per a la seguretat pública».

«El que està en joc és la seguretat dels veïns i la preservació d'un element patrimonial del municipi. Parlem d'un bé catalogat com a BCIL, i això implica obligacions clares tant per a la propietat com per a l'Ajuntament en la seva funció de tutela», ha afirmat David Carmona, portaveu del PP de Berga.

Carmona ha remarcat que «no es tracta de generar alarmisme, sinó de garantir transparència, informació tècnica i actuació preventiva abans que es produeixi qualsevol incident». El portaveu popular també ha assegurat que el partit farà seguiment de la petició registrada i exigirà que s'informi públicament sobre l'estat real de l’edifici i les mesures que s'adoptin.

