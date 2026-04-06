Cap de setmana de Pasqua i de rescats de muntanya: una parella perduda i una dona ferida al Berguedà i un home indisposat al Moianès
Els Bombers de la Generalitat han actuat en un total de 22 serveis de muntanya o al medi natural durant aquest cap de setmana, tres dels quals s'han fet a la Catalunya central
Aquest cap de setmana de Pasqua ha fet treballar de valent als Bombers de la Generalitat, especialment en serveis de muntanya o al medi natural. Entre dissabte i diumenge, n'han actuat en un total de 22 a Catalunya, tres dels quals ho han fet en les comarques de cobertura d'aquest diari, concretament al Berguedà i al Moianès.
Un home va haver de ser rescatat aquest dissabte després de quedar indisposat a Sant Quirze Safaja (Moianès) mentre feia una ruta fins al monestir de Sant Miquel del Fai. Els Bombers van rebre l'avís pels volts de les pels volts de les 12.43 h del migdia. Es va activar una dotació del parc de Moià que el va localitzar i els professionals del SEM li van sonar l'atenció sanitària que necessitava.
Aquella mateixa tarda, a les 18.34 h, una parella que anava amb el seu gos van haver d'alertar el cos perquè van quedar atrapats i no podien continuar la seva ruta al Pas dels Gasolans, a Bagà (Berguedà). Els Bombers els van localitzar amb l’helicòpter de rescat amb personal de la Seu d’Urgell i un metge del SEM. Els excursionistes es trobaven esgotats, però en perfecte estat, de manera que els van evacuar fins al Coll de Bauma, on tenien el seu vehicle, sense necessitat de rebre atenció sanitària.
El darrer dels serveis del cap de setmana va tenir lloc diumenge al migdia, a Montmajor (Berguedà). Una dona va patir una lesió a la cama en un punt de difícil accés de l'aparcament dels Rasos de Peguera, pels volts de les 13.25 h. Una dotació del Parc de Berga es va desplaçar fins al lloc, on li van immobilitzar la cama afectada i la van traslladar en llitera fins on els esperava l'ambulància.
Consells de seguretat a la muntanya
Enguany, tal com preveia el butlletí Meteomuntanya, les vacances de Setmana Santa s’han presentat amb una clara millora de l’escenari meteorològic respecte l’inici de la setmana, on el llarg episodi de fort vent i la nevada al Pirineu ha donat pas a dies esplèndids i suaus a la muntanya, sobretot a partir de dissabte.
Amb l’arribada d’aquests dies festius, segons detallen els Bombers, molta gent opta per activitats al medi natural. Durant tot aquest hivern, l’abundància de neu ha atret més persones a la muntanya i, en conseqüència, l’activitat de rescats del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) ha augmentat. Cal tenir en compte que la simultaneïtat de serveis de salvament al medi natural incrementa la complexitat operativa dels equips de rescat a l’hora de donar resposta.
És per això que, des de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), es manté la crida a la població per gaudir del medi natural amb seguretat i civisme durant les vacances de Setmana Santa, quan l’increment dels rescats és especialment notable.
A la muntanya, la previsió és clau, recorden. Accions que poden semblar tan senzilles com consultar la previsió meteorològica i el Butlletí de Perill d’Allaus, si es preveu fer activitats en zones innivades, o planificar l’activitat que volem realitzar (tenint en compte els horaris previstos, el recorregut que volem fer, així com també la nostra condició física i tècnica i la del grup), prenen una especial importància i poden ajudar a disminuir els riscos i evitar accidents a la muntanya.
En aquest sentit, afegeixen que cal seguir sempre cinc premisses bàsiques: Pensa, Planifica, Forma’t, Equipa’t i Minimitza Riscos. En cas de patir un accident, una trucada ràpida al telèfon d’emergències 112 ens ajudarà a disminuir les seves conseqüències.
