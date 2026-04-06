Conductors d'autobusos de Berga denuncien el perill creixent que suposa la parada provisional del passeig de la Pau
Membres del comitè d'empresa d'Alsa expliquen que l'espai és massa petit per la quantitat de busos que hi passen i que aquesta saturació sovint els obliga a fer maniores perilloses tant per als conductors, com per als usuaris i vianants
Els conductors demanen de forma urgent que s'habiliti una estació d'autobusos digna i que es reorganitzi la zona per evitar el col·lapse constant del trànsit
Conductors d'autobusos de Berga denuncien públicament "la situació crítica" que es viu a la parada provisional del passeig de la Pau, un punt que "suposa un risc real per a la seguretat dels conductors i vianants i que tot sovint fa col·lapsar el trànsit", segons alerten. Els membres del comitè d'empresa d'Alsa temen que l'increment previst de serveis directes cap a Manresa i Barcelona agreujarà encara més aquesta situació. Per això reclamen urgentment que s'habiliti una estació d'autobusos digna i que es reorganitzi la zona per evitar que es col·lapsi el trànsit.
Segons expliquen els treballadors, tot sovint coincideixen diversos autobusos al passeig de la Pau, un espai que consideren massa petit per la quantitat de vehicles que hi paren. Aquest factor obliga als conductors haver de "realitzar maniobres complicades i, a vegades, generar situacions de risc tant per als conductors, com per als usuaris i vianants".
La situació és encara més greu pel fet que en aquest punt del municipi hi ha un pas de vianants que queda en un angle de punt mort, el qual és poc visible des dels autobusos. Això, segons afegeixen, obliga els conductors a "haver d'extremar les maniobres en una zona que ja està saturada de per si, la qual cosa incrementa el risc d'accidents".
Els treballadors, però, temen que la situació encara pugui anar a pitjor, especialment amb l'augment de freqüències previst dels serveis de bus a Manresa i a Barcelona a partir d'aquest abril, segons va anunciar el Departament de Territori. "Els autobusos hauran de carregar i descarregar passatgers directament a la carretera i això farà col·lapsar el trànsit i suposarà un risc afegit per a tothom", creuen els membres del comitè.
A tot això, se li suma el fet que "existeix una manca evident d'informació per als usuaris", segons adverteixen els conductors. Un factor que contribueix a generar confusió entre els usuaris i que "crea situacions de desorganització quan hi coincideixen diversos autobusos".
Davant de tots aquests inconvenients, el col·lectiu demana de forma urgent "la creació d'una estació d'autobusos digna per a Berga, una solució immediata per garantir la seguretat de tothom, la instal·lació d'una pantalla informativa amb les diferents línies i destinacions i una reorganització urgent de la zona per evitar que es col·lapsi el trànsit".
