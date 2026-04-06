Els escoltes de l'AEiG Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella canten a les caramelles de Berga

L'agrupament va interpretar la sardana del 65è aniversari i va acabar a la plaça de Sant Pere en la festa conjunta amb altres entitats

Cantada dels joves de l'agrupament escolta de Berga

Cantada dels joves de l'agrupament escolta de Berga

Una quinzena de nois i noies i caps i quel·les de l'Agrupament Escolta i Guia Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella van participar diumenge al matí en la festa de les Caramelles a Berga. Els integrants de les branques dels pota tendres, els llops i les daines i els ràngers i les guies van cantar al carrer Major procedent de la plaça de les Fonts i van culminar la jornada en la cantada conjunta a la plaça de Sant Pere amb altres entitats locals. Els joves cantaires van interpretar el "Vals de l'Espantaocells", de Pony Pisador, i la sardana del 65è aniversari de l'agrupament creada de forma col·laborativa. L'AEiG Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella celebrarà l'acte central de l'efemèride la setmana vinent.

Els escoltes de l'AEiG Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella canten a les caramelles de Berga

Els escoltes de l'AEiG Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella canten a les caramelles de Berga

