Els escoltes de l'AEiG Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella canten a les caramelles de Berga
L'agrupament va interpretar la sardana del 65è aniversari i va acabar a la plaça de Sant Pere en la festa conjunta amb altres entitats
Regió7
Berga
Una quinzena de nois i noies i caps i quel·les de l'Agrupament Escolta i Guia Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella van participar diumenge al matí en la festa de les Caramelles a Berga. Els integrants de les branques dels pota tendres, els llops i les daines i els ràngers i les guies van cantar al carrer Major procedent de la plaça de les Fonts i van culminar la jornada en la cantada conjunta a la plaça de Sant Pere amb altres entitats locals. Els joves cantaires van interpretar el "Vals de l'Espantaocells", de Pony Pisador, i la sardana del 65è aniversari de l'agrupament creada de forma col·laborativa. L'AEiG Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella celebrarà l'acte central de l'efemèride la setmana vinent.
