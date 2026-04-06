Ple municipal
Puig-reig aprova una pròrroga del contracte de neteja fins al 2031
La corporació també dona llum verda, en la mateixa sessió, al Pla Local de Joventut i a la ILP per millorar l'educació infantil
Redacció
L'Ajuntament de Puig-reig va aprovar, en el decurs del ple ordinari del mes de març, l'aprovació de la pròrroga del contracte de neteja viària. L'acord es va lligar l'any 2006, i ja va ser prorrogat per 10 anys més el 2016. Arribada la data de venciment, el plenari ha aprovat per unanimitat tornar a prorrogar el contracte, en aquest cas fins al 2031.
Aquest va ser un dels punts destacats de la sessió, on el conjunt d'elements portats a debat va rebre llum verda amb el vot favorable de tots els regidors. És el cas del Pla Local de Joventut per al 2026-2029. La nova planificació contempla projectes i iniciatives que es poden treballar i desenvolupar amb el col·lectiu jove de manera real. En aquest sentit, l'equip de govern s'ha compromès a treballar per implicar el col·lectiu d'adolescents, entre 16 i 20 anys, a petició de l'oposició.
La corporació també va validar el reglament de funcionament de la Comissió Ètica de Puig-reig, que ja ha estat constituïda i va celebrar la primera reunió. D'altra banda, es va aprovar el conveni amb l'Ajuntament de Casserres per la portada d'aigües i subministrament a Fonollet i Morulls, sobre el qual s'estan redactant els plecs de licitació. El darrer punt de l'ordre del dia va ser el debat sobre la moció al voltant de la iniciativa legislativa popular (ILP) per a la millora de l'educació infantil de 0 a 3 anys. Impulsada per la Plataforma 0 3, On tot comença, la ILP demana una regulació comuna i de qualitat per a totes les escoles bressol, considerant que la normativa actual és obsoleta i desconnectada de la realitat de la primera infància, i no recull les necessitats d’infants i professionals.
En el torn de precs i preguntes, des de l'oposició es van interessar per diverses qüestions com la pacificació del trànsit, l'estat de diferents obres al municipi, l'impuls de campanyes de civisme, l'execució dels pressupostos participatius o el control de l'estacionament.
