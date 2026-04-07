Política
BeGI instarà al consistori a demanar un reforç immediat de les urgències de l'Hospital de Berga
La formació considera que el servei s'ha devaluat per una "manca estructural de professionals" i una "sobrecàrrega continuada del personal existent" que provoca malestar i greuge als usuaris
Berga Grup Independent (BeGI) defensarà aquest dijous, en el ple del mes d'abril de l'Ajuntament de Berga, una moció perquè la corporació demani un reforç immediat de l'àrea d'urgències de l'Hospital de Berga. La formació considera "urgent" ampliar la plantilla del centre, i especialment en aquest servei essencial, perquè creuen que hi ha una "manca estructural de professionals" i una "sobrecàrrega continuada del personal existent" que suposa una degradació en l'atenció que impacta directament en els usuaris.
En un comunicat de premsa, el grup exposa que "els darrers mesos, s'ha detectat una situació crítica i insostenible al servei d'urgències que posa en risc la salut i el benestar de la ciutadania", que justifiquen a partir de les "testimonis i queixes de ciutadans que denuncien esperes excessives al servei d'urgències de l'Hospital Sant Bernabé de Berga, amb hores d'incertesa i dolor abans de ser atesos". En aquest sentit, recullen que, al conjunt de Catalunya, es van registrar un increment del 21% de les visites als serveis d'urgències l'any 2024 respecte dels tres anys anteriors.
Per contra, des de la formació afirmen que "s'ha produït una pèrdua sostinguda de facultatius i personal sanitari" a l'Hospital de Berga, un fet que "agreuja encara més el dèficit assistencial al nostre hospital comarcal". En concret, detallen que es produeix una sortida dels professionals a equipaments on els ofereixen millors condicions laborals i salarials, a més de la jubilació de metges especialistes en places que queden sense relleu.
Una afectació territorial
Insistint en el cas concret de Berga i el Berguedà, el grup representat al plenari per Judit Vinyes lamenta que la tensió hospitalària s'aguditza amb el tancament o cobertura "molt limitada" del servei prestat pels Punts d'Atenció Continuada (PAC) de Gironella i Puig-reig. Segons apunten, aquest context "genera una derivació automàtica de tota la demanda assistencial urgent cap a l'Hospital de Berga, col·lapsant encara més un servei que ja funciona amb recursos insuficients", cosa que "té conseqüències greus i directes sobre la salut i els drets de la ciutadania del Berguedà".
"Les esperes desmesurades no són una simple incomoditat: poden agreujar patologies, retardar diagnòstics i complicar el pronòstic de malalties que requeririen una intervenció ràpida", afirmen en l'escrit, recalcant que molts pacients "es veuen obligats a suportar hores d'incertesa i patiment innecessari abans de rebre atenció mèdica". "Aquesta realitat consolida una desigualtat territorial evident en l'accés a la sanitat pública, vulnerant el principi d'equitat que hauria de garantir els mateixos drets sanitaris independentment del lloc de residència", declaren.
Per tot plegat, BeGI recull a la moció, amb l'objectiu que la resta de grups municipals hi donin suport, la sol·licitud als òrgans responsables escaients que: s'elabori un pla de reforç de la plantilla de l'Hospital de Berga; impulsar les millores necessàries per garantir la competitivitat laboral del centre berguedà; exigir transparència als temps d'espera incorporant dades a les pantalles informatives; i demandar el reforç dels PAC de Gironella i Puig-reig. La formació espera que, per "enviar un missatge clar i unitari al Govern de la Generalitat", la moció s'aprovi amb el suport unànime del plenari, que també demanen que faci públics els acords presos.
