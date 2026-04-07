Comunitat
Berga posarà en marxa un servei d'acompanyament al dol
La iniciativa està impulsada per l'Ajuntament de Berga i compta amb el suport de la Funerària Ferran i la psicoterapeuta Mariona Vilaclara
Berga posarà en marxa al maig una prova pilot del futur servei d'acompanyament al dol. Es tracta d'un projecte impulsat des de l'Ajuntament de Berga i amb el suport necessari de la Funerària Ferran i la psicoterapeuta Mariona Vilaclara, que pretén oferir als veïns i veïnes de Berga un recurs públic i gratuït amb una atenció primigènia per fer front a la pèrdua d'una persona estimada.
Tal com ha compartit la regidora de Salut i Drets Socials, Andrea Corominas, la iniciativa "sorgeix d'una idea que ja han tingut altres ajuntaments" i, especialment, està inspirat en l'impulsat des de Solsona. La finalitat del servei és "acompanyar la ciutadania en moments de complexos com el dol quan perds un ésser estimat", tenint en compte que "a vegades, necessitem ajuda" i per tal de contribuir perquè el dolor no esdevingui patològic. La terapeuta que se'n farà càrrec és Mariona Vilaclara, psicòloga especialitzada en final de vida i dol, qui descriu el recurs com una "eina d'acompanyament".
"Parlem poc de la mort i del dol, i s'ha convertit en un tabú. Per això, veiem que, en termes generals, tenim poques eines per afrontar aquestes situacions, així que el que oferim són donar aquests recursos i estratègies per normalitzar el procés de dol i entendre què necessitem", ha compartit Vilaclara, insistint que la finalitat és "recollir aquest primer impacte o bloqueig de la persona afectada, amb un caràcter voluntari, preventiu i inicial". Així, la primera atenció serà de cribratge telefònic, per entendre la casuística i valorar els criteris d'inclusió, atenent especialment la vulnerabilitat i factors de risc en processos complicats de dol.
Si es considera que la persona demandant compleix aquestes casuístiques, es passaria a fer una valoració presencial, personal i exhaustiva, pròpia d'una interacció habitual entre el pacient i la terapeuta, per facilitar aquests mitjans per transitar el dolor per la pèrdua. I, en cas que fos necessari, s'acabaria derivant a un tercer professional, des del servei públic (a través del CAP) o en l'àmbit del sector privat.
Una de les vies d'accés al recurs serà a través de la Funerària Ferran, que pot complir la funció de detecció i donar a conèixer el servei a les persones que hi podrien estar interessades. "És una iniciativa que era molt necessària", ha valorat al respecte Mireia Ferran.
Sis mesos de prova
L'execució del projecte arrencarà amb una prova pilot d'aquest. Segons ha detallat Corominas, hi haurà un primer mig any per observar la progressió del recurs, la demanda de la població i les mancances que es poden arribar a atendre. Arrencarà al maig i s'allargarà fins a final de novembre, amb un darrer mes de desembre per acabar de fer les valoracions necessàries i acabar de definir com es reprèn la iniciativa el gener de 2027, ja amb solidesa i continuïtat.
De fet, des del consistori són optimistes i creuen que, amb la involucració del Consell Comarcal del Berguedà, aquest recurs que ara pren forma a Berga podria arribar a estar a la disposició de tota la comarca. D'entrada, la corporació disposa d'una dotació de 3.000 euros per finançar el servei durant aquests sis primers mesos, un preu assequible per la "predisposició" de la terapeuta i també de la Funerària, que s'han fet càrrec de la impressió dels fullets informatius del recurs (es podran trobar al seu espai, al CAP de Berga i als Serveis Socials de l'Ajuntament de Berga).
Així mateix, per tal d'explicar el servei, s'ha organitzat una sessió de presentació prevista pel 15 d'abril al Casal Cívic i Comunitari. Precisament, aquest espai acollirà una segona xerrada al desembre, en format de tancament de la prova pilot, a càrrec d'un especialista en la matèria. Aquestes trobades també tenen per finalitat incidir en el trencament del tabú al voltant de la mort i per parlar obertament del dol.
