Obituari
Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
El seu testimoni es va recollir en el projecte "Vides de Patum", tot i que el seu record també està vinculat a la seva tasca com a professora d'idiomes
Redacció
Ha mort Isabel Cardona Martínez, una de les primeres dones saltadores de la colla de Maces de la Patum, a l'edat de 91 anys. Coneguda per molts berguedans pel seu vessant de professora, Cardona va fer història juntament amb altres set dones que el 29 de maig del 1960 van protagonitzar un salt de Lluïment exclusivament femení.
L'any 2018, Cardona va parlar d'aquella experiència pionera: com es va gestar, com es va executar, la relació de totes les protagonistes i com es va mantenir en secret fins ben bé en acabar el salt, per la sorpresa de molts dels presents. Ho va fer en el marc del projecte Vides de Patum, la proposta audiovisual de l'Ajuntament de Berga que recull els testimonis de diferents persones implicades en les festes del Corpus berguedà. Trobareu el vídeo aquí.
Isabel Cardona també va compartir aquella experiència en una entrevista amb Regió7 l'any 2019, a més de referir-se a la seva personalitat curiosa i inquieta que la van portar a emprendre altres aventures "poc habituals" per aquella època, especialment per una dona. Va viatjar per Europa, va aprendre idiomes i es va formar en diferents disciplines humanístiques, cosa que li va permetre construir una carrera professional en l'àmbit de l'educació. Però va continuar cultivant aquest creixement personal, estudiant la carrera de filosofia un cop els seus dos fills (Joan i Xavier) ja van ser grans i arribant a doctorar-se l'any 2006. El seu marit fou Joan Güell.
La vetlla d'Isabel Cardona serà el 9 d'abril, de 10.00 a 13.00 hores, al Tanatori Ferran de Berga. La cerimònia de comiat se celebrarà el mateix dia a la tarda, a les 16.30 hores, a l'Església de Santa Eulàlia.
