Política
El PSC de Berga posa sobre la taula la millora de les piscines municipals d'estiu
La formació plantejarà, a través d'una moció, que s'elabori un projecte que reculli i pressuposti els treballs necessaris per garantir l'accessibilitat de les instal·lacions
El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Berga proposarà aquest dijous la reforma de l'espai de les piscines municipals d'estiu de la ciutat. L'objectiu de la formació és que la corporació es comprometi a elaborar un projecte que inclogui les actuacions necessàries perquè l'equipament sigui "modern, accessible i digne per a tota la ciutadania".
En un comunicat de premsa, els socialistes posen de manifest el caràcter essencial de les instal·lacions, per la funció de refugi climàtic i d'oci per a totes les persones residents i visitants de Berga. Tot i això, lamenten que l'equipament "presenta mancances importants que requereixen una intervenció planificada i integral", fent especial èmfasi a "les deficiències significatives en accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, els vestuaris antics que necessiten una renovació completa i una manca de planificació clara de les inversions".
"Des del PSC fa temps que defensem la necessitat de garantir unes instal·lacions modernes, dignes i accessibles per a tothom", assenyalen, insistint que "garantir l'accessibilitat universal és una obligació legal i un compromís amb la igualtat d'oportunitats i la cohesió social". Per aquest motiu, el PSC portarà a debat, en el decurs del plenari del mes d'abril, una moció per instar al consistori a actuar-hi.
Un treball en cinc passos
El text de la moció estableix cinc accions per atendre la petició dels socialistes. En primer lloc, es proposa la presentació pública del projecte de millora de les piscines municipals d'estiu, incloent-hi el detall dels treballs, pressupost per partides i calendari d'execució. El segon punt exposa la garantia de compliment dels plecs, fent realitat una transformació "més enllà de rampes" i que inclogui "accessos, recorreguts interiors, vestuaris, lavabos i sistemes d'entrada a l'aigua per a persones amb mobilitat reduïda".
El grup també deixa per escrit que vol que s'assigni una partida suficient per donar compliment a les actuacions, així com que s'estableixi un mecanisme de seguiment que informi periòdicament sobre l'avenç de les actuacions. Finalment, i tenint en compte un primer anunci de l'equip de govern sobre la pròxima instal·lació de rampes perquè estiguin disponibles aquesta temporada, el grup demana que es compleixin els terminis per tal que es pugui disposar de la millora en el termini previst.
De fet, al voltant d'aquesta actuació, el regidor socialista Marc Ortega lamenta que "l'anunci de la redacció d'un projecte de millora arriba tard i sense una planificació global clara”. També alerta que, si no s'acompanyen d'altres mesures integrals, pot resultar "insuficient".
