Conflicte laboral
La CGT del Berguedà desconvoca la vaga al Tossalet
El sindicat denuncia que la concessionària ha fet canvis en els horaris que impacten en l'efectivitat de l'acció, i avança que ho posarà en coneixement d'Inspecció de Treball
Redacció
La CGT del Berguedà ha desconvocat la vaga vigent al Centre Esportiu Municipal (CEM) el Tossalet de Berga. El sindicat ha fet pública la decisió després de 10 mesos de conflicte amb la concessionària del servei, la Federació Catalana de Natació (FCN), i un cop els últims vaguistes han optat per "buscar altres alternatives laborals". Tot i això, el grup lamenta que l'acció havia perdut efectivitat pels canvis en l'horari incorporats per la direcció, els quals seran denunciats a Inspecció de Treball.
Segons detalla la CGT en un comunicat, l'empresa responsable del centre va refer els calendaris i hores d'obertura el darrer mes de gener. En concret, apunten que el centre va passar d'estar tancat 35 hores setmanals a estar-ho 20, i per aquest motiu, "els efectes de la vaga s'han reduït i, en conseqüència, s'ha complicat la lluita dels vaguistes". Pel sindicat, aquest moviment esdevé "una modificació de l'organització de l'empresa amb ànim de treure força a la vaga", cosa que es tradueix en "una nova vulneració del dret de vaga", afirmen. És per això que l'ens ha denunciat els fets al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Cal tenir present que la mateixa associació ja va denunciar la FCN per vulneració del dret de vaga a l'estiu, aleshores per la substitució expressa del personal que exercia la vaga. Treball va identificar la situació i va imposar una sanció de 7.501 euros dels quals la responsable va pagar 4.500,60 per la reducció que va comportar reconèixer la seva responsabilitat en els fets.
D'aquesta manera, el conflicte iniciat just després del Corpus de 2025, arran de l'acomiadament sobtat de set treballadors, clou amb el final de la vaga engegada de forma intermitent tot i que sostinguda al llarg dels mesos i fins al desembre, quan va passar a ser indefinida. En aquest període, els retrets entre el sindicat, la concessionària, persones que donaven suport a vaguistes, la resta de treballadors del centre i fins i tot usuaris, han estat habituals.
