Crema una furgoneta a l'Avinguda de Catalunya de Berga
Els Bombers han apagat el foc sense més afectacions ni danys personals
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han apagat el foc que ha cremat una furgoneta a Berga. L'avís del foc s'ha donat a les 11.43 h i han dirigit dues dotacions al lloc de l'incendi, l'avinguda Catalunya de Berga.
Quan han arribat al lloc dels fets, el foc ja havia afectat la zona del motor del vehicle, però afortunadament han pogut apagar les flames sense que es propagués a l'edifici del costat ni tampoc persones ferides.
