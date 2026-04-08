La deixalleria mòbil de Gironella amplia el servei per donar cobertura als barris
La nova unitat s'activarà el segon dimarts de cada mes i anirà canviant d'ubicació per apropar el recurs als residents de totes les zones del municipi
L'Ajuntament de Gironella amplia el servei de deixalleria mòbil amb el desplegament d'una nova unitat mòbil per donar cobertura als barris i colònies del municipi. L'objectiu del consistori és facilitar l'accés de la ciutadania als punts de recollida de residus per evitar els abandonaments i millorar els barems de reciclatge de la població. El sistema funcionarà el segon dimarts de cada mes i anirà rotant per passar per tots els espais.
"El funcionament de la deixalleria mòbil és molt bo, però no tothom té la capacitat per desplaçar-se al punt del centre de Gironella", ha detallat el regidor de Serveis urbans, Pere Teixidor, que considera que "amb aquesta mesura, facilitem l'accessibilitat de tothom al servei". D'aquesta manera, la nova unitat complementarà el servei que ja presta la deixalleria mòbil que mensualment -també el segon dimarts de mes- s'instal·la a la plaça Campalans.
Al voltant d'aquest recurs, des de la corporació local apunten que el servei té una eficàcia demostrada, perquè després d'una dècada operativa, ha viscut un ús creixent amb el pas dels anys. Una utilitat que, tal com assenyalen, "evita l'abandonament de residus voluminosos o perillosos a zones naturals, que acaben creant un impacte ambiental i visual negatiu". Per contra, les persones que fan ús del servei obtenen a canvi vals de descompte per bescanviar als comerços del municipi adherits.
Ubicacions i dates del nou servei
Tal com ha fet públic l'ajuntament, el calendari s'ha definit de tal manera que visitarà dos barris o colònies cada mes. És a dir, es garanteix una assistència cada tres mesos. La posada en marxa serà el 14 d'abril, quan la nova unitat mòbil s'instal·larà a Viladomiu Nou de 10.30 a 12.30 hores, i a Viladomiu Vell de 16.30 a 18.30 hores. Al maig, aquest recurs visitarà Cal Bassacs en la franja de matí i Cal Blau a la tarda. Finalment, el servei es desplaçarà el mes de juny al Nucli Històric en horari matinal i a la tarda al Cap del Pla. A partir del mes de juliol, s'informarà oportunament del nou calendari, amb els barris i horaris previstos.
En aquest sentit, el consistori detalla que la ubicació de la unitat mòbil, serà: plaça de la Colònia a Viladomiu Nou, plaça de l'Església a Viladomiu Vell, plaça de Cal Bassacs, plaça de Cal Blau, plaça de l'Ajuntament pel Nucli Històric i carrer Cadí (espai del parc) pel Cap del Pla.
