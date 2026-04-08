Economia social
La Fundació Horitzó i Ada Parellada s'alien per trencar l'estigma de la salut mental en l'àmbit laboral
La jornada reivindica el treball digne com a eina per a la plena inclusió que inclou testimonis directes, una taula rodona sobre economia social i una demostració culinària
Redacció
La salut mental no és una barrera per al talent, i l'economia social és la prova que la inclusió i l'excel·lència professional poden anar de bracet. Aquesta és la premissa de la jornada Experiències que inspiren, una proposta impulsada per la Fundació Horitzó que té per finalitat "sacsejar consciències i combatre l'estigma que encara avui dificulta l'accés al mercat laboral de les persones amb trastorns de salut mental". I, entre les compareixents, hi haurà la reconeguda xef Ada Parellada.
La jornada vol demostrar que, amb els suports adequats, aquestes persones són un actiu clau per a la competitivitat de les empreses i el desenvolupament econòmic del Berguedà, assenyalen des de l'entitat del tercer sector, convidant la ciutadania a sumar-se a la jornada prevista per a demà, 9 d'abril, a partir de les 17.00 hores al Pavelló de Suècia. La vetllada serà conduïda pel periodista Marc Canturri i arrencarà amb la projecció de vídeos testimonials creats per Karkön Productions, que parlaran d'històries reals de persones que "han transformat la seva vida a través de l'ocupació digna al Berguedà".
A continuació, s'ha previst una taula rodona al voltant de l'economia social. Hi prendran part la subdirectora general de Treball en la diversitat i les Economies comunitàries, Isabel Garcia; el president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Sebastià Prat; i el responsable d'IT de Marina Tèxtil, Pol Ginestà. Algunes de les qüestions que tractaran són a responsabilitat compartida per crear entorns laborals inclusius; la promoció del diàleg entre administració, empreses i iniciatives locals; o així com els reptes i oportunitats del sector.
D'altra banda, s'han previst les intervencions del director general del Departament d'Economia Social i Solidària i Cooperatives, David Bonvehí, per tractar les línies estratègiques que ha de fer front el sector; i la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, que parlarà de les accions per al treball digne i el benestar emocional recollides en aquest acord.
La cirereta de la vetllada serà un showcooking compartit entre Ada Parellada, del Restaurant Semproniana, i Jordi Badia, de La Cabana de Berga. Els cuiners elaboraran diferents receptes utilitzant les Delícies del Berguedà, el iogurt artesanal produït íntegrament per l'empresa d'inserció de la Fundació Horitzó per tal de visualitzar que utilitzar el producte social no és per caritat, sinó que pot ser part de la gastronomia de primer nivell gràcies a un projecte de salut mental que també és exemple de rigor, professionalitat i competitivitat.
"Volem que les empreses ens vegin com aliats. Contractar una persona amb experiència en salut mental no és un acte de beneficència, és una aposta pel talent i pel territori", afirma Eva Sànchez, directora de la Fundació Horitzó. Per participar en la jornada cal completar aquest document d'inscripció.
