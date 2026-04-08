Igualtat
L'Hospital de Berga impulsa una campanya per fomentar una atenció més inclusiva i respectuosa
L'acció es dirigeix a professionals de la salut, persones acompanyants i usuaris amb diversitat funcional, amb l'objectiu de fer realitat serveis lliures de discriminació
L'Hospital de Berga ha impulsat una campanya per promoure una atenció sanitària més respectuosa, centrada en la persona i lliure de pràctiques discriminatòries. L'han titulat Parla amb mi, no per mi, i s'adreça especialment als professionals de la salut, les persones acompanyants i els usuaris amb diversitat funcional, mental o física.
Segons han informat des del centre hospitalari berguedà, l'acció té per finalitat posar en valor el dret de totes les persones a ser escoltades i informades directament sobre la seva salut, independentment de la seva situació personal o capacitats. D'aquesta manera, es pretén "conscienciar sobre la importància d'adreçar-se sempre a la persona usuària, evitant que tercers assumeixin la seva veu o prenguin decisions en el seu lloc".
El missatge, doncs, té tres destinataris clars: els sanitaris, als quals es demana dirigir-se directament al pacient; les usuàries, perquè reivindiquin el seu dret a ser ateses degudament; i els acompanyants, perquè es limitin a donar suport a la persona que assisteixen. La cartelleria i vídeos que s'han elaborat ja es poden visualitzar en diferents espais, com les xarxes socials de l'hospital, les pantalles informatives del centre i altres espais específics de l'equipament. Aquí trobareu una mostra.
La iniciativa s'ha treballat des de la Comissió de Diversitat de l'Hospital de Berga amb la col·laboració de la Fundació Privada Tutelar del Berguedà, i especialment la Sílvia i el Xavi. Ambdós són protagonistes dels vídeos de la campanya, en unes peces on s'exemplifiquen situacions quotidianes a l'arribada al centre, i posant en relleu la importància d'aquesta comunicació directa i respectuosa per part dels professionals.
L'hospital comarcal remarca el seu "compromís" amb "una atenció sanitària inclusiva, equitativa i centrada en les persones". Per això, sentencien, promouen "una cultura assistencial basada en el respecte, la dignitat i l'autonomia de tots els pacients".
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”