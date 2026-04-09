Política
Bergacomercial demana a Junts que retiri la moció sobre la moratòria comercial
L'entitat insta el conjunt del plenari a treballar conjuntament, sector i corporació, la situació per evitar un enfocament que, segons assenyalen, "no és el correcte"
La junta de Bergacomercial demana públicament al grup municipal de Junts per Berga que retiri la moció que aquest vespre s'ha de debatre al plenari per plantejar l'impuls d'una moratòria comercial a la ciutat. Els representants del sector lamenten que la proposta planteja un enfocament que "no és el correcte" i que s'ha presentat sense parlar-ne amb "l'entitat que aglutina 160 dels 250 comerços que hi ha la ciutat de Berga".
A través d'un comunicat de premsa, la UBIC local retreu que "per una vegada que es porta al ple de Berga el debat sobre el sector comercial, es faci des d'un vessant tan petit i residual, sense afrontar el debat en el seu conjunt", ja que per ells, la proposició de Junts esdevé "molt genèrica", perquè no parla de terminis i se centra en una tipologia d'establiments "que no estan generant ni saturació ni manca de diversitat". De fet, l'agrupació recalca que la moció "es limita a prohibir l'obertura de negocis que, molts d'ells, tenen molta demanda".
"El teixit comercial s'adequa a la demanda, i el que hem de fer és intentar ser més diversos, moderns i atractius", assenyalen des de Bergacomercial, que valoren que "l'eix comercial de Berga ja no serà mai més com els dels anys 90, però la gent continuarà comprant, consumint i necessitant botigues on comprar i carrers on passejar". En aquest sentit, des de la junta directiva assenyalen que "el principal problema a Berga rau en la taxa de locals buits i sense activitat, que actualment se situa al 40% en els eixos esmentats en la moció (carrer del Roser i carrer Major)", situació que "està creant una discontinuïtat comercial que genera diferents problemàtiques: manca de llum, augment de la mobilitat interior, manca de concentració i d'oferta comercial…".
El col·lectiu considera que "Berga no és ni Vic ni Puigcerdà, i la seva casuística és diferent", i per això "necessita receptes diferents per poder desenvolupar el sector a la ciutat". A grans trets, sintetitzen aquest treball en una estratègia amb tres eixos d'acció principals: l'elaboració d'un pla d'usos comercial, l'impuls d'incentius per motivar possibles emprenedors a obrir establiments, i la posada en marxa de l'APEU. En tot cas, reiteren que Bergacomercial ha estat l'única entitat que "ha presentat una estratègia comercial clara de com ha de ser el sector a la ciutat a curt i mitjà termini, amb les accions concretes per fer-ho possible".
Per tot plegat, l'ens fa una darrera crida a la formació perquè retiri la moció, després de fer extensiva la petició per privat al grup i se'ls hagi traslladat la negativa. L'entitat agraeix l'interès de Junts i reconeix que si s'ha arribat a plantejar la moció és perquè "el debat comercial a la ciutat ha estat inexistent i som on érem en aquest àmbit per la poca ambició i priorització de l'actual equip de govern". En tot cas, diuen que "ens emplacem a la creació d'un grup de treball per a l'estratègia comercial que inclogui a tots els partits i entitats del sector i, afrontem d'una vegada per totes, la solució de les problemàtiques que pugui patir el sector".
