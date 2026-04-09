Agenda
El Berguedà reprograma les activitats solidàries ajornades pel vent
La caminada pel càncer infantil serà el 19 d'abril i la Milla del Berguedà es disputarà l'1 de maig
Les darreres setmanes, el Berguedà ha patit diferents episodis de vent intens que han obligat a suspendre diferents activitats previstes. Després del terrabastall del Carnestoltes, es van viure dos diumenges més d'avís de perill, amb enviament d'ES-Alert inclòs, que van impedir el desenvolupament de dues de les iniciatives solidàries marcades al calendari comarcal. Unes propostes que es reprenen pròximament.
El passat 15 de març s'havia de celebrar una la vuitena edició de la caminada Pas a pas contra el càncer infantil. Impulsada per Ginkgo, l'Associació de Persones Afectades de Càncer al Berguedà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga i Bergacomercial, i el suport del voluntariat de l'alumnat de l'Institut Guillem de Berguedà, la cita té per finalitat recaptar fons i donar-los a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per contribuir als programes de recerca específics sobre el càncer infantil. L'agrupació ha fet públic que l'activitat tindrà lloc, finalment, el 19 d'abril, mantenint el programa i recorregut inicialment previstos.
Tot just dues setmanes després, el 29 de març, s'havia de disputar la cinquena cursa de la Milla del Berguedà a Gironella. La casuística va ser calcada a la que havia viscut l'anterior jornada, amb una advertència el dia d'abans que va fer saltar pels aires la previsió. L'organització, a càrrec de la Fundació la Llar i amb l'Ajuntament de Gironella com a soci principal, va anunciar la nova data a la vegada que feia pública la decisió de suspendre la cita. En aquest cas, es canvia el diumenge per un divendres, ja que la Milla aprofitarà el festiu del Dia del Treballador, l'1 de maig, per recórrer els carrers del nucli gironellenc. El recapte d'aquesta prova serveix per finançar els projectes de la fundació.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Cristina Junyent, psicòloga, sobre la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada: 'Tan agressor és el que pica, com qui ho grava i difon