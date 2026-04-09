El Berguedà reprograma les activitats solidàries ajornades pel vent

La caminada pel càncer infantil serà el 19 d'abril i la Milla del Berguedà es disputarà l'1 de maig

Participants en la caminada pel càncer infantil del 2025 / Ajuntament de Berga

Lídia López

Berga

Les darreres setmanes, el Berguedà ha patit diferents episodis de vent intens que han obligat a suspendre diferents activitats previstes. Després del terrabastall del Carnestoltes, es van viure dos diumenges més d'avís de perill, amb enviament d'ES-Alert inclòs, que van impedir el desenvolupament de dues de les iniciatives solidàries marcades al calendari comarcal. Unes propostes que es reprenen pròximament.

El passat 15 de març s'havia de celebrar una la vuitena edició de la caminada Pas a pas contra el càncer infantil. Impulsada per Ginkgo, l'Associació de Persones Afectades de Càncer al Berguedà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga Bergacomercial, i el suport del voluntariat de l'alumnat de l'Institut Guillem de Berguedà, la cita té per finalitat recaptar fons i donar-los a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per contribuir als programes de recerca específics sobre el càncer infantil. L'agrupació ha fet públic que l'activitat tindrà lloc, finalment, el 19 d'abril, mantenint el programa i recorregut inicialment previstos.

Tot just dues setmanes després, el 29 de març, s'havia de disputar la cinquena cursa de la Milla del Berguedà a Gironella. La casuística va ser calcada a la que havia viscut l'anterior jornada, amb una advertència el dia d'abans que va fer saltar pels aires la previsió. L'organització, a càrrec de la Fundació la Llar i amb l'Ajuntament de Gironella com a soci principal, va anunciar la nova data a la vegada que feia pública la decisió de suspendre la cita. En aquest cas, es canvia el diumenge per un divendres, ja que la Milla aprofitarà el festiu del Dia del Treballador, l'1 de maig, per recórrer els carrers del nucli gironellenc. El recapte d'aquesta prova serveix per finançar els projectes de la fundació.

