Transport públic
La Generalitat no ha comunicat cap inconvenient sobre el desplegament dels nous serveis de bus al passeig de la Pau
L'equip de govern de Berga es mostra satisfet amb la incorporació de trajectes, tot i que creuen que encara en falten, mentre avancen en les qüestions de la parada provisional i la construcció de l'estació
La incorporació dels nous trajectes de bus a Barcelona s'acosta sense que constin canvis immediats respecte de la parada de Berga. Des del consistori afirmen que la Generalitat no els ha comunicat que hi hagi d'haver cap problemàtica concreta pel que fa al desplegament de les futures expedicions en l'espai actual, el del passeig de la Pau, malgrat reconèixer que no és l'idoni. Per això, exposen, continuen treballant en elements com el baixador provisional i l'estació definitiva.
"A nosaltres, la Generalitat no ens ha traslladat aquesta preocupació", ha dit l'alcalde, Ivan Sànchez, preguntat pels mitjans sobre les opinions que, les darreres jornades, apunten a una possible incapacitat de la ubicació actual d'assumir els nous viatges. Aquesta mateixa setmana, ho han denunciat alguns dels conductors d'Alsa que operen a la capital berguedana, que reclamen que s'habiliti urgentment una estació d'autobusos digna i es reorganitzi la zona del passeig de la Pau per evitar el col·lapse. I fa un parell de setmanes, qui va suggerir aquesta incompatibilitat va ser el Consell Comarcal del Berguedà, que van afirmar que l'increment de freqüències "obliga a revisar l'emplaçament actual de la parada de busos".
"Respecto molt l'opinió dels conductors, i evidentment que els escoltem i compartim algunes de les seves angoixes. Però la Generalitat no ens ho ha traslladat", ha insistit el batlle, sentenciant que "ningú ens ha dit que hi hagi cap problema". En aquest sentit, des de l'equip de govern recorden que ja es van pactar mesures amb l'empresa responsable del servei i els treballadors per millorar la seguretat de la parada, començant per instal·lar unes pilones que puguin aturar els vehicles en cas de desfrenaments i establint aquell punt únicament perquè els usuaris pugin o baixin dels busos, però no per estacionar-hi.
Amb tot, des del consistori esperen que la implantació dels nous serveis anunciats s'executi en el termini inicialment previst, de la segona quinzena d'abril. "Estem contents que s'hagin aconseguit aquestes sis línies", ha detallat Sànchez, tot i defensar que encara hi ha marge de millora: "A la consellera Paneque ja li vam traslladar, el dia que va venir a Bagà, que sis està molt bé, però que el nostre objectiu és tenir les deu".
Noves reunions pels futurs equipaments
La qüestió del transport públic a Berga també passa pel trasllat provisional de la parada i el desencallament de l'acord per la construcció de l'estació definitiva. Sobre la primera, Sànchez ha compartit que "la setmana vinent tenim una reunió amb els veïns", en la qual espera poder avançar. Cal recordar que l'emplaçament escollit és a la carretera de Solsona, entre la residència i el parc dels Soldats, tot i que els residents al carrer Bruc, via que haurà d'assumir el trànsit de la zona en sentit la Valldan, s'hi oposen majoritàriament.
En relació amb la futura estació d'autobusos, l'alcalde ha afirmat que la signatura del conveni "està en camí", i que si no s'ha rubricat ja és perquè "estem acabant de perfilar amb la Generalitat el tema del finançament, perquè la nostra idea és que la Generalitat assumeixi una part més important". Més enllà de la instal·lació de l'estació com a tal, l'acord -inicialment- unànime del plenari recollia la construcció d'un vial d'accés dels autobusos a la Rasa dels Molins, a través del carrer Gósol.
Tot plegat, passos per tal que l'equipament del passeig de la Pau passi a la història, ja que segons ha declarat el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, "és una obvietat que l'espai de la plaça de la Creu no és adient i que Berga ha de tenir una estació d'autobusos, això està claríssim".
