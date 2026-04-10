Política
Berga es marca nous objectius en l'àmbit de la mobilitat sostenible
El plenari ha aprovat una planificació que estableix nou eixos estratègics i finalitats generals com millorar l'accessibilitat, afavorir els desplaçaments a peu o impulsar l'ús del transport públic
El plenari de l'Ajuntament de Berga ha donat llum verda al nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de la ciutat. El document recull les actuacions que, durant els pròxims sis anys, s'hauran d'executar per tal d'assolir els objectius generals de la planificació, que tenen per finalitat afavorir la mobilitat a peu o en mitjans no contaminants, promoure l'ús del transport públic i ordenar millor la convivència dels vehicles privats. En definitiva, pretén "millorar la vida de les persones", ha emfatitzat el regidor de Medi ambient i Sostenibilitat, Guillem Canal.
L'aprovació del text arriba després que la corporació hagi rebut els darrers informes tècnics que permeten validar els nou eixos estratègics i 36 propostes concretes estimades en el PMUS. El document finalista va aterrar el setembre de 2025, després de dos anys de treball intern i participatiu, que ha inclòs accions de consulta ciutadana a través de reunions obertes o el seguiment de rutes pel nucli per detectar mancances i oportunitats de millora. També hi han treballat especialistes, que segons Canal han permès definir una diagnosi molt completa i acurada sobre la situació de la mobilitat a la ciutat per tal d'establir les accions de millora.
Tot i que la validació es completi aquest mes d'abril, des de l'equip de govern assenyalen que la planificació ja s'ha tingut en compte a l'hora de treballar la matèria. Per aquest motiu, alguna de les actuacions previstes, com podria ser la renovació al voltant del parc de la Font del Ros, l'adaptació de passos de vianants, la pacificació al voltant de l'Escola de Santa Eulàlia o la regulació del trànsit en jornades de molta afluència, ja s'han executat. A més, Canal avança que n'hi ha altres gairebé a la línia de sortida, com és un nou projecte per potenciar l'anella verda i l'impuls de la mobilitat a peu entre el càmping i la ciutat; i alguns més inicials, però que ja s'hi ha posat fil a l'agulla, com la connexió de la ciutat en un eix ciclista o l'estudi sobre potencials noves bosses d'aparcament dissuasiu.
"És un pla que moltes de les línies o propostes que reflecteix el pla ja s'hi ha anat treballant des dels inicis de la seva redacció, perquè el nostre equip de govern té molt clar que la mobilitat sostenible i el respecte al vianant és una de les nostres prioritats, així com la reducció de la contaminació acústica i atmosfèrica", ha recalcat el regidor. D'aquesta manera, està previst que durant els sis anys de vigència es puguin anar complint les propostes, amb un calendari amb tres blocs d'execució i algunes que s'aplicaran durant tota la vida útil del programa (com poden ser campanyes de conscienciació). Així mateix, des de l'equip de govern comparteixen que la seva voluntat és treballar de bracet amb les administracions supramunicipals per a trobar finançament i alleugerir la càrrega econòmica del consistori en les diferents accions contemplades.
Els deures de l'oposició
El PMUS es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups i l'abstenció del regidor no adscrit. En tot cas, malgrat l'entesa general sobre la necessitat d'aquesta eina, els grups de l'oposició van tibar les orelles a l'equip de govern respecte de qüestions concretes. Per part de Junts, Ramon Caballé va lamentar que l'aprovació del document s'havia "dilatat en el temps", desitjant que l'execució no s'allargués tant. Així mateix, va trobar a faltar "la gran aposta del mandat" pel que fa a la mobilitat sostenible: el projecte de construcció de l'estació d'autobusos i vial d'accés. Des del PSC, Ariadna Herrada va criticar que no s'hagi detallat una calendarització de les propostes i el perill que això suposa de cara que no es prioritzi la seva execució, arribant a qualificar el projecte d'un "pla ideal i no real" o d'una mesura "de cara la galeria".
Judit Vinyes, portaveu de BeGI, va coincidir en la lectura de la manca de concreció, demanant explícitament la reserva pressupostària que s'ha fet per donar compliment a les primeres accions aquest mateix any i el vinent, animant a "anar a buscar algun tipus de subvenció" per acompanyar-ho. Des del seu punt de vista, un del buits més destacats és el de la pacificació del carrer del Roser, igualment prevista entre les accions més grans del mandat i que, a hores d'ara, no ha avançat. Finalment, l'únic regidor que no va donar el vot a favor va ser Lluís Minoves, que va considerar que "és un document molt correcte fet des del punt de vista d'una ciutat gran", és a dir, "no s'ha tingut en compte que Berga sigui una ciutat, però també és un poble".
