Política
Junts es queda sol amb la moratòria comercial
El plenari va votar majoritàriament en contra de la proposta pel seu caràcter arbitrari i poc concret, tot i coincidir que cal treballar la planificació del sector
La moció de Junts per Berga per demanar l'impuls d'una moratòria comercial que veti l'obertura d'un seguit de topologia d'establiments no va rebre el suport de cap altre grup del plenari. El debat arrencava ja condicionat pel rebuig expressat hores abans per part de Bergacomercial, deixant sols als quatre representants de la formació turquesa en la defensa d'aquesta mesura per protegir la "diversitat comercial", vista amb reticència per la resta.
Ramon Caballé, el portaveu i cap de l'oposició, va ser l'encarregat de reivindicar la necessitat de la proposta. En la línia de l'exposat en el text de la moció, el de Junts va afirmar que "cada vegada hi ha més comerços de l'estil dels supermercats no especialitzats, barberies, centres de manicura o botigues de complements telefonia i telecomunicacions", en detriment d'un "comerç tradicional" que no creix al mateix ritme. Per la formació, la ciutat es troba en un risc de "desequilibri" en direcció a una "qualitat comercial devaluada", situant la moratòria com una "solució a curt termini, mentre no redactem el pla comercial".
Des de Junts, assenyalaven que "la moció que busca una planificació i prendre decisions", tenint en compte que "no hem debatut prou ni hem definit una estratègia del model de comerç que volem". Així, apel·lava a la necessitat de tenir aquest "debat incòmode" perquè "la inèrcia no porta enlloc i els problemes no se solucionen sols". Amb tot, Caballé va emfatitzar que "la moratòria no és en contra de ningú, sinó del model comercial", sentenciant que si no s'actua s'estarà "condemnant el comerç de Berga, i sobretot el del carrer del Roser i Major".
La proposta va rebre una abstenció i onze vots contraris. L'abstenció va ser de BeGI, amb una Judit Vinyes que va argumentar "tal com està redactada, és massa general" i que ve arrossegada d'altres municipis "que no tenen res a veure amb Berga". Així, va valorar que "potser hauria estat bé retirar el punt, com ha demanat la UBIC, per poder estudiar la qüestió" i atendre millor "el fons". També va titllar de "mal plantejada" la moció el regidor no adscrit, Lluís Minoves, que va valorar que "abans de proposar una moratòria, caldria saber on vols arribar". Així va suggerir treballar una ordenança que endreci el sector.
Des d'Esquerra, Ermínia Altarriba va considerar que "la moratòria seria un pedaç", i que, abans de plantejar-lo, caldria tenir una base a partir de dades concretes. I, sobretot, va citar la necessitat del pla d'usos comercials, entonant el mea culpa en la manca d'avenços en aquesta matèria així com al voltant de l'APEU. Més contundent va ser Marc Ortega, del PSC, que tot i entendre la missió d'evitar la saturació comercial, va assenyalar que la mesura era arbitrària, esbiaixada i amb un rerefons classista. "Una moratòria generalitzada no resol el problema, el posa en pausa", va remarcar, incidint que la proposta és un exemple d'una "resposta reactiva i no una política pública ben valorada". En darrera instància, la CUP es va expressar a través d'Aleix Serra, qui tot i reconèixer la "nostàlgia" que també sent respecte del record de l'eix comercial de fa 30 anys, va exposar que s'ha d'entendre que la situació actual és motivada per un canvi de tendències en el consum. Amb tot, va mostrar-se d'acord amb la postura de Bergacomercial i va sentenciar que "fer una moratòria sense dades i justificació seria dubtosament vàlida jurídicament".
"No hi ha una contraproposta clara", va lamentar en la rèplica Caballé, qui remarcant que "ens hem encallat en molts aspectes, i per això proposem una solució". El portaveu va posar de manifest que les diferents propostes són legítimes, tot i que suposen no passar a l'acció. Per tot, va reblar que "ens quedem sols, però convençuts". Tancant el punt, l'alcalde, Ivan Sànchez, va concloure que "el que surt d'aquesta moció és que s'ha de començar a debatre aquest pla d'usos comercials".
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”