Un vehicle fa caure uns cables a Guardiola de Berguedà
L'Ajuntament sospita que el causant de l'incident va ser un autobús
Un vehicle gran, presumiblement un autobús, va fer caure aquest dijous a la nit uns cables de telecomunicacions que creuaven de costat a costat la carretera de Bagà, a Guardiola de Berguedà. Segons l'Ajuntament del municipi, el vent hauria abaixat el cablejat, interferint el pas.
Els fets van tenir lloc a les 22.10 hores, quan el vehicle va fer caure el cablejat, que penjava entre edificis. El consistori ha explicat a aquest diari que un restaurant proper va ser l'encarregat d'alertar de l'incident, i aquest va avisar als Bombers de la Generalitat.
El cos d'emergències va desplaçar fins a Guardiola una dotació que, a més d'avisar la companyia elèctrica, va aixecar els cables i els va lligar per a facilitar el pas dels vehicles. Segons comenta l'Ajuntament, el vehicle es podria tractar d'un autobús, ja que coincidiria amb el seu horari de ruta, tot i que no se sap del cert perquè ningú va presenciar els fets ni cap conductor va avisar.
L'incident no va tenir cap afectació en les telecomunicacions del municipi, assegura el consistori.
