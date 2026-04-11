Berga començarà a cobrar la recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids
El servei es gestiona a través d'un aplicatiu que integra les quatre zones de titularitat municipal ubicades actualment a la ciutat
Redacció
La prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids en estacions de recàrrega de titularitat municipal a Berga serà de pagament a partir de dilluns vinent, dia 13 d'abril. El preu públic establert és de 0,25 €/kWh, d'acord amb l'aprovació feta en la sessió ordinària del ple municipal del passat mes d'octubre. Fins ara, el servei era gratuït i d'accés lliure per a tots els usuaris.
Per utilitzar el servei, caldrà descarregar l'aplicació EVCharge, disponible per a dispositius iOS i Android. Un cop instal·lada, s'haurà de crear un compte d'usuari, iniciar sessió i introduir les dades bancàries per activar el pagament electrònic. Els passos per fer la recàrrega són els següents: obrir l'aplicació, seleccionar el punt de càrrega i escollir la tipologia d'energia. A continuació, l'aplicació redirigirà a la plataforma de pagament per tramitar el cobrament. Un cop completat aquest pas, es podrà connectar el vehicle a l'estació de càrrega i rebre servei.
Actualment, l'Ajuntament de Berga disposa d'una xarxa amb quatre zones de recàrrega de vehicles elèctrics, amb punts distribuïts a la Font del Ros, la plaça Cim d'Estela, el Polígon Industrial de la Valldan i l'Hospital de Berga (aquest últim no està en funcionament).
