L'Audiència jutja dilluns una banda molt organitzada que es dedicava a robar domicilis i que van actuar al Berguedà i el Solsonès
Entre 2023 i 2024 van actuar a Puig-Reig, Avià i Solsona, a més de diversos domicilis de Barcelona
L'Audiència de Barcelona començarà dilluns que ve el judici contra els membres d'una banda molt organitzada que es dedicava a robar a pisos buits, i que va actuar a Puig-Reig, Avià i Solsonatal com va informar Regió7 en el seu moment. La Fiscalia de Barcelona dibuixa en el seu escrit d’acusació una estructura criminal jerarquitzada, d’origen georgià, que entre l’agost de 2023 i el maig de 2024 va desplegar una activitat sostinguda de robatoris amb força en domicilis, especialment seleccionats per la seva vulnerabilitat i absència temporal dels seus ocupants.
Segons la Fiscalia, el grup actuava amb un sistema metòdic: marcaven portes amb fils de plàstic o cola per detectar absències, vigilaven rutines i actuaven principalment en caps de setmana o períodes vacacionals. Cada membre tenia un rol clar: líders, marcadors, vigilants i executors materials dels robatoris. Aquesta organització permetia executar assalts ràpids i amb tècniques sofisticades per forçar panys —des del “bumping” fins a rossinyols artesanals - altrament anomenats espanyaportes - i sovint sense deixar rastre visible. En cada cas, uns membres es quedaven al cotxe i a l'exterior de l'edifici per vigilar, i altres cometien el robatori.
Els fets a la Catalunya Central
Puig-reig: intent frustrat amb danys materials
El 16 d’abril de 2024, diversos dels acusats es van desplaçar fins a Puig-reig amb el vehicle utilitzat habitualment pel grup. Un vehicle que des de l'abril fins al moment de la detenció ja duia un dispositiu de seguiment dels Mossos d'Esquadra.
Un cop a Puig-Reig, van manipular el pany d’un domicili introduint una peça metàl·lica, però no van arribar a accedir-hi per causes desconegudes. Tot i això, els danys ocasionats —canvi de bombí i escut de seguretat— es van quantificar en 310,97 euros. Aquest episodi evidencia que, fins i tot en intents fallits, la metodologia era la mateixa: selecció prèvia, desplaçament organitzat i manipulació tècnica del pany.
Avià: robatori amb botí variat
L’endemà, 17 d’abril de 2024, el grup va actuar a Avià. Després d’haver marcat prèviament el domicili amb petits fragments de plàstic, els acusats van accedir a l’habitatge entre les 8 i les 15 hores, aprofitant l’absència de la propietària. En aquest cas sí que van aconseguir el seu objectiu, i el botí va incloure 420 euros en efectiu, un ordinador portàtil, auriculars sense fils, una maleta, objectes decoratius, i diverses joies.
Part dels objectes sostrets —com un rellotge Lotus— van ser posteriorment recuperats en un escorcoll policial en un dels domicilis vinculats a l’organització a Santa Coloma de Gramenet.
Solsona: robatori amb elevada rendibilitat econòmica
El 18 d’abril de 2024, l’activitat del grup es va traslladar a Solsona. En aquest cas, els acusats van accedir al domicili sense deixar marques aparents, manipulant una tanca amb tècniques especialitzades.
Un cop dins, van sostreure: 1.200 euros en efectiu que es trobaven dins de dues guardioles, diverses joies i unes ulleres de sol de marca. El valor total —incloent danys i joies— es va estimar en 3.942,53 euros.
A més d'aquests tres fets, la fiscalia els imputa altres 8 robatoris a Barcelona.
Autoria: qui ho feia
Els principals responsables dels fets a la Catalunya Central són els membres nuclears del grup, especialment el líder i conductor, especialitzat en obertura de panys, els executors materials dels robatoris, i els marcadors i vigilants, que asseguraven l’absència de residents. La Fiscalia subratlla que es tracta d’un entramat estable, amb membres permanents i altres itinerants, que es desplaçaven pel territori per cometre els delictes.
Petició de penes
La Fiscalia de Barcelona reclama que els sigui imputat a tots el delicte de pertinença a grup criminal. Segons el ministeri públic, els episodis registrats a Puig-reig, Avià i Solsona entre els dies 16 i 18 d’abril de 2024 formen part d’una actuació coordinada i continuada. Pel que fa a l’autoria, la Fiscalia identifica diversos acusats que van intervenir directament en aquests fets, amb combinacions variables segons el municipi, però sota la direcció dels membres nuclears del grup. Aquests líders, segons l’acusació, no només participaven en alguns robatoris, sinó que coordinaven l’activitat global, facilitaven els desplaçaments i intervenien en la planificació dels assalts.
És precisament aquesta condició de nucli organitzador la que explica el volum de les penes sol·licitades. Per als principals acusats, la Fiscalia demana penes de quatre anys de presó per cadascun dels robatoris comesos a la Catalunya Central —tant l’intent de Puig-reig com els assalts consumats d’Avià i Solsona—, de manera que només aquests tres fets ja comporten una petició de dotze anys de presó per cap. A aquesta xifra s’hi afegeixen altres condemnes pels múltiples robatoris atribuïts en altres punts del territori, així com per delictes de pertinença a grup criminal i, en algun cas, conspiració o falsedat documental.
En el cas d’un dels principals acusats, la suma global de penes sol·licitades supera àmpliament les dues dècades de presó, mentre que per a un altre dels membres centrals la petició encara és més elevada en incloure un delicte continuat de robatori, fet que incrementa notablement el còmput final. La Fiscalia sosté que tots dos actuaven com a eixos vertebradors de l’organització, motiu pel qual els atribueix la coautoria de diversos robatoris encara que no haguessin intervingut materialment en tots ells.
Pel que fa a la resta d’acusats que van participar en els fets de la Catalunya Central, el seu paper queda circumscrit principalment a l’execució directa dels robatoris —accés als domicilis o tasques de suport— i, tot i que també s’enfronten a penes de presó rellevant, aquestes són inferiors en comparació amb les dels líders del grup.
El judici comença dilluns a la secció 5a de l'Audiència de Barcelona i és previst que s'allargui durant 7 sessions fins al 19 de maig.
